Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* GTT GTT.PA a annoncé jeudi une commande de la part de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.

* VERALLIA VRLA.PA a annoncé jeudi la clôture sans suite d'une enquête de l'autorité italienne de la concurrence qui avait ouverte en 2023 concernant plusieurs producteurs de verre.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)