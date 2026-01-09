 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 06:34

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* GTT GTT.PA a annoncé jeudi une commande de la part de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.

* VERALLIA VRLA.PA a annoncé jeudi la clôture sans suite d'une enquête de l'autorité italienne de la concurrence qui avait ouverte en 2023 concernant plusieurs producteurs de verre.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3Y91F6

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

