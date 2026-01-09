*
Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
*
Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
*
Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
*
Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* GTT GTT.PA a annoncé jeudi une commande de la part de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.
* VERALLIA VRLA.PA a annoncé jeudi la clôture sans suite d'une enquête de l'autorité italienne de la concurrence qui avait ouverte en 2023 concernant plusieurs producteurs de verre.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3Y91F6
(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer