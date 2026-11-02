CP ENTECH : Entech conjugue forte croissance et performance RSE avec une note ESG de 88/100
Quimper, le 2 novembre 2026 à 17h45 – Entech (FR0014004362 – ALESE), société de technologie
spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, annonce
l’obtention du niveau Platine dans le cadre de la campagne EthiFinance 2026, avec une note ESG de
88/100 fondée sur ses performances 2025. Dans un contexte de très forte croissance économique,
Entech reste pleinement engagée dans sa trajectoire RSE. Cette notation extra-financière témoigne
des efforts menés par l’entreprise pour inscrire son développement dans la durée.
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