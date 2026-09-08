CP ENTECH : Chiffre d’affaires semestriel consolidé 2026 : 71,8 M€

Chiffre d’affaires semestriel consolidé 2026 : 71,8 M€
Un chiffre d’affaires multiplié par 2,6 qui confirme l’objectif de 130 M€ sur l’exercice
• Croissance de 161% du chiffre d’affaires consolidé (par rapport au 1er semestre 2025)
• Accélération portée par Entech Construction (63,3 M€, x3,2) et par la montée en puissance des projets de stockage
• L’objectif 2026 de 130 M€ de CA associé à une marge d’Ebitda de 8 à 10% est sécurisé par un backlog de 116 M€ au 30/06/2026 et plusieurs projets significatifs en cours de négociation finale
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