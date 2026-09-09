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CP ENOGIA : Résultats du 1er semestre 2026
information fournie par Boursorama CP 09/09/2026 à 08:00
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 Un premier semestre en ligne avec les objectifs annuels :
• Chiffre d’affaires en hausse de 32%, à 7,1 M€
• Appréciation de la marge d’EBITDA, à 15,4%

 Obtention d’un financement européen de 5,4 M€

 Confirmation des objectifs financiers 2026 (croissance >30% et nouvelle amélioration de la marge d’EBITDA) et de la trajectoire du plan Turbo 2028
Arthur LEROUX, Président directeur général, déclare : « ENOGIA a poursuivi au premier semestre 2026 sa trajectoire de croissance rentable, avec une hausse du chiffre d'affaires supérieure à 30% et une nouvelle amélioration de la marge d'EBITDA. Nous avons également franchi un jalon décisif avec la mise en service de notre nouveau site de Marseille, qui triple nos capacités de production, en ligne avec l’exécution de notre plan stratégique Turbo 2028. Nous sommes par ailleurs fiers d'avoir obtenu, auprès de la Région Sud, un financement européen de 5,4 M€ qui viendra accompagner notre déploiement technologique et industriel. Ces réussites doivent beaucoup à l'engagement de nos équipes, dont je tiens à saluer le travail remarquable ».

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