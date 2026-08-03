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Cowell e Holdings, fournisseur d'Apple, en hausse grâce à des perspectives de résultats solides
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 08:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 août - ** L'action de Cowell e Holdings Inc 1415.HK progresse de 5,1 % à 21,66 HK$, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 29 juin

** Le titre atteint son plus haut niveau depuis le 28 juillet lors de cette deuxième séance de hausse

** Le fournisseur de modules optiques de précision prévoit que son bénéfice du premier semestre augmentera de 27 % à 40 % en glissement annuel, pour atteindre 85 à 94 millions de dollars

** Il prévoit que son chiffre d’affaires passera de 1,36 milliard de dollars il y a un an à une fourchette comprise entre 1,53 et 1,69 milliard de dollars

** Le fournisseur d’Apple attribue cette amélioration de ses bénéfices à la hausse des ventes de modules de caméra, à l’amélioration du rendement de production et à une gestion efficace des coûts

** Depuis le début de l'année, l'action a reculé de 22,9 %, tandis que l'indice Hang Seng TECH .HSTECH a enregistré une baisse de 12,2 %.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/08/2026 à 08:24:25.

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