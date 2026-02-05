 Aller au contenu principal
Coupang confirme la fuite des données personnelles de 165 000 utilisateurs sud-coréens supplémentaires, selon Yonhap
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 09:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société sud-coréenne de commerce électronique Coupang a déclaré avoir confirmé la fuite de données personnelles de 165 000 utilisateurs supplémentaires dans le pays, a rapporté Yonhap jeudi.

Coupang fait l'objet d'une enquête gouvernementale pour la fuite, l'année dernière, de données personnelles concernant plus de 33 millions de clients .

