Coup dur après le verdict favorable à Qualcomm rendu par le jury

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13 octobre - ** L'action du concepteur de puces ARM

ARM.O recule d'environ 1 % à 252,61 dollars dans un marché volatil

** Le fabricant de puces Qualcomm QCOM.O indique qu’un jury a conclu qu’ARM avait enfreint son accord de licence d’architecture (ALA) de longue date avec Qualcomm

** Un jury du Delaware accorde à QCOM 2 dollars de dommages-intérêts symboliques après avoir conclu qu’Arm Holdings avait violé l’accord ALA et cherché intentionnellement à perturber les activités de Qualcomm — porte-parole de QCOM

** "Nous sommes satisfaits de la décision rendue aujourd’hui par le jury, qui a donné raison à ARM sur quatre chefs de plainte et n’a accordé qu’un dollar de dommages-intérêts pour chacun des deux autres chefs de plainte de Qualcomm", déclare ARM

** L'action QCOM progresse de 1,2 % à 176,22 dollars en séance de l'après-midi

** En tenant compte de l'évolution de la séance, ARM affiche une hausse d'environ 132 % depuis le début de l'année