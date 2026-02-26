Coterra Energy manque ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre

Le producteur de pétrole et de gaz Coterra Energy CTRA.N a manqué jeudi les attentes de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre, pénalisé par la baisse des prix du brut.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 39 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 48 cents, selon les données compilées par LSEG.