Coterra Energy manque ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le producteur de pétrole et de gaz Coterra Energy CTRA.N a manqué jeudi les attentes de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre, pénalisé par la baisse des prix du brut.
La société a affiché un bénéfice ajusté de 39 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 48 cents, selon les données compilées par LSEG.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer