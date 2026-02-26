 Aller au contenu principal
Coterra Energy manque ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 22:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur de pétrole et de gaz Coterra Energy CTRA.N a manqué jeudi les attentes de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre, pénalisé par la baisse des prix du brut.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 39 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 48 cents, selon les données compilées par LSEG.

