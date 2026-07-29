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CoStar Group plonge après la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 11:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** Les actions de CoStar Group, fournisseur d'informations immobilières CSGP.O , reculent de 14 % à 26,1 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société revoit à la baisse son chiffre d'affaires annuel, le ramenant à une fourchette comprise entre 3,72 et 3,76 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 3,78 à 3,82 milliards de dollars

** Ces nouvelles prévisions sont légèrement inférieures aux attentes moyennes de 3,77 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société table sur un chiffre d'affaires au troisième trimestre compris entre 935 et 945 millions de dollars et un BPA ajusté compris entre 0,31 et 0,34 dollar, en deçà des prévisions de 967,7 millions de dollars et 0,38 dollar

** Résultats mitigés au deuxième trimestre: chiffre d’affaires en deçà des prévisions et bénéfice supérieur aux prévisions

** Un marché immobilier en difficulté, confronté à des coûts d’emprunt élevés, a pesé sur la demande pour les bases de données immobilières commerciales de la société et ses services d’analyse par abonnement

** Sur 22 courtiers, 15 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, six "conserver" et un "vendre"; le cours cible médian est de 40 $ – LSEG

** À la clôture d'hier, le titre avait perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année

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