CoStar en hausse ; Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « acheter »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** L'action du fournisseur d'informations immobilières CoStar Group CSGP.O progresse de 1,8% à 34 $ en pré-ouverture

** Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « acheter »; fixe son objectif de cours à 45 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 34,7% par rapport au dernier cours de clôture

** La société de courtage se montre optimiste quant à la position de l'entreprise en tant que fournisseur d'informations dominant dans le secteur de l'immobilier commercial; elle souligne que 95% du chiffre d'affaires de l'entreprise provient des abonnements, avec un taux de renouvellement de 90%

** La société a investi massivement dans sa plateforme résidentielle Homes.com, qui, selon la direction, devrait connaître une forte croissance dans les années à venir - Benchmark

** La note moyenne de 21 analystes est « acheter »; leur objectif de cours médian est de 49 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le dernier cours de clôture, l'action a chuté de 50,3% depuis le début de l'année