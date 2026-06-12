Corteva anticipe une hausse des charges de restructuration et la fermeture d'un site en Espagne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles à partir du paragraphe 2)

Corteva CTVA.N a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à une augmentation des coûts liés à son programme pluriannuel de restructuration de la division protection des cultures et qu'elle prévoyait de cesser la production sur son site des Asturies, en Espagne.

La société de produits chimiques agricoles a indiqué qu'elle prévoyait désormais des charges totales liées à la restructuration et aux actifs, avant impôts, comprises entre 750 et 815 millions de dollars, soit une augmentation de 100 à 115 millions de dollars par rapport aux estimations précédentes.

Ces charges s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus large visant à rationaliser l'empreinte industrielle mondiale de Corteva et à réduire ses coûts structurels.

La société a indiqué qu'elle s'attendait à des sorties de trésorerie comprises entre 400 et 443 millions de dollars liées à la restructuration , principalement pour la démolition, la résiliation de contrats et les coûts liés au personnel.

La société a ajouté qu'elle prévoyait que la plupart des mesures seraient achevées d'ici la fin de 2028.