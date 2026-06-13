Corteva annonce une hausse de ses frais de restructuration et prévoit de se retirer d'un site en Espagne

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* La société prévoit des sorties de trésorerie comprises entre 400 et 443 millions de dollars

* Elle indique que la majeure partie de la restructuration devrait être achevée d'ici 2028

* La réduction des effectifs dépendra des réglementations locales

(Ajout de détails et de mises à jour tout au long du texte)

Corteva CTVA.N a annoncé vendredi qu'elle prévoyait désormais de dépenser jusqu'à 115 millions de dollars supplémentaires pour restructurer son activité de protection des cultures et qu'elle prévoyait d'arrêter la production sur son site des Asturies, en Espagne. L'entreprise agroalimentaire américaine avait annoncé l'année dernière qu'elle scinderait ses activités de semences et de protection des cultures en deux sociétés cotées en bourse, baptisant l'unité chargée des semences et de la génétique "Vylor" . La scission devrait être achevée au cours du second semestre de cette année.

Vendredi, la société a également indiqué avoir réévalué les coûts liés à l'arrêt de la production sur son site de Pittsburg, en Californie.

Corteva prévoit des charges totales avant impôts liées à la restructuration et aux actifs comprises entre 750 et 815 millions de dollars, dont 100 à 125 millions de dollars au titre des indemnités de licenciement et des avantages sociaux associés.

Elle prévoit des dépréciations d'actifs d'un montant de 350 à 372 millions de dollars et des dépenses liées à la cessation des activités de production, comprenant la résiliation de contrats ainsi que le démantèlement et la démolition, d'un montant de 300 à 318 millions de dollars.

Ces charges s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus large visant à rationaliser son empreinte industrielle mondiale et à réduire ses coûts structurels, a indiqué la société dans un communiqué.

Elle prévoit des sorties de trésorerie de 400 à 443 millions de dollars, principalement liées à la démolition, à la résiliation de contrats et aux paiements liés au personnel.

La fermeture du site espagnol reste soumise à des consultations avec les comités d'entreprise et les syndicats. Les coûts finaux pourraient varier en fonction des négociations et d'autres facteurs, a averti Corteva.

La majeure partie de la restructuration devrait être achevée d'ici fin 2028 et les réductions d'effectifs sont soumises aux exigences réglementaires locales, a ajouté la société.

La société a également indiqué que les conditions de la vente du terrain du site californien ont été convenues, sous réserve de la finalisation de la due diligence.