CORRIGÉ - BRÈVE-Le groupe Fly-E annonce la démission de Lisa Fan de ses fonctions de directrice financière et d'administratrice, avec effet au 11 septembre 2026 – Déclaration déposée auprès de la SEC (11 septembre)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Correction du titre et du premier point: Lisa Fan démissionne de son poste de directrice financière (CFO), et non de celui de directeur général; correction du deuxième point: Qiang Chen est nommé directeur financier (CFO), et non directeur général, suite aux précisions apportées par la société)
14 septembre - Fly-E Group Inc FLYE.O :
* FLY-E GROUP - LISA FAN DÉMISSIONNE DE SES FONCTIONS DE DIRECTRICE FINANCIÈRE ET D'ADMINISTRATRICE À COMPTER DU 11 SEPTEMBRE 2026 - DOCUMENT DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC
* FLY-E GROUP - NOMME QIANG CHEN AU POSTE DE DIRECTEUR FINANCIER À COMPTER DU 11 SEPTEMBRE 2026 - DÉCLARATION À LA SEC
Texte source: ID:n0001213900-26-099368
Autres informations sur la société: FLYE.O
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer