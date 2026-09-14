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CORRIGÉ - BRÈVE-Le groupe Fly-E annonce la démission de Lisa Fan de ses fonctions de directrice financière et d'administratrice, avec effet au 11 septembre 2026 – Déclaration déposée auprès de la SEC (11 septembre)
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 23:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du titre et du premier point: Lisa Fan démissionne de son poste de directrice financière (CFO), et non de celui de directeur général; correction du deuxième point: Qiang Chen est nommé directeur financier (CFO), et non directeur général, suite aux précisions apportées par la société)

14 septembre - Fly-E Group Inc FLYE.O :

* FLY-E GROUP - LISA FAN DÉMISSIONNE DE SES FONCTIONS DE DIRECTRICE FINANCIÈRE ET D'ADMINISTRATRICE À COMPTER DU 11 SEPTEMBRE 2026 - DOCUMENT DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC

* FLY-E GROUP - NOMME QIANG CHEN AU POSTE DE DIRECTEUR FINANCIER À COMPTER DU 11 SEPTEMBRE 2026 - DÉCLARATION À LA SEC

Texte source: ID:n0001213900-26-099368

Autres informations sur la société: FLYE.O

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