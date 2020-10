Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Mnuchin appelle le FMI et la Banque mondiale à agir prudemment Reuters • 15/10/2020 à 01:09









WASHINGTON, 15 octobre (Reuters) - Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a appelé mercredi le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale à utiliser judicieusement leurs ressources existantes pour lutter contre la pandémie de coronavirus et a incité les pays du G20 à approuver un projet de restructuration de la dette. Dans un communiqué adressé aux comités de pilotage des deux institutions, Steven Mnuchin a déclaré que celles-ci devaient continuer de fournir des fonds, un soutien et des capacités de développement pour aider les pays affectés par la crise sanitaire. Mais alors qu'elles distribuent des milliards de dollars en fond de secours, a-t-il ajouté, elles doivent envisager des transitions vers des dispositifs de financement normaux. "Il est primordial que la Banque mondiale utilise les ressources financières judicieusement et avec transparence, en justifiant clairement les aides aux pays ayant un accès solide à d'autres sources de financement, afin de ne pas alourdir la charge des actionnaires avec des appels prématurés à de nouveaux financements", a-t-il dit. (Andrea Shalal et David Lawder; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.