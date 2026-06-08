Corning salué pour un contrat majeur avec Amazon

Corning grimpe de 5% vers 187 USD en début de séance à Wall Street, après que le groupe a remporté un contrat de plusieurs MdsUSD auprès d'Amazon pour fournir ses solutions de fibre optique, de câbles et de connectivité destinées à son infrastructure croissante de centres de données à travers les États-Unis.

"Les centres de données d'Amazon alimentent les services sur lesquels des millions de personnes et d'entreprises comptent chaque jour, des hôpitaux et services d'urgence au divertissement en streaming et à l'innovation en IA. La fibre optique de Corning constitue une partie essentielle de cette infrastructure", souligne-t-il.

Cet investissement créera 1 000 nouveaux emplois hautement qualifiés dans les installations de fabrication de Corning à travers la Caroline du Nord et soutiendra des centaines d'emplois supplémentaires dans la construction pour étendre les installations du fournisseur de substrats de verre et de céramique de spécialité.

Grâce à cet accord, Amazon travaillera avec Corning sur un nouveau programme qui élargira son programme de formation des techniciens en fibre optique avec le Catawba Valley Community College, afin de former des étudiants à des carrières dans la fabrication de fibres optiques et à des fonctions techniques connexes.

Cet accord avec Corning s'ajoute aux plans annoncés l'an dernier par Amazon, visant à investir 10 MdsUSD en Caroline du Nord pour étendre son infrastructure de cloud computing . Il s'appuie sur les plus de 20 MdsUSD investis par Amazon dans cet Etat américain depuis 2010, créant plus de 26 000 emplois.