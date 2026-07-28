Corning dévisse après des prévisions jugées prudentes pour le troisième trimestre

Corning a publié des perspectives de chiffre d'affaires légèrement inférieures aux attentes du marché, malgré une demande toujours soutenue pour ses équipements destinés aux centres de données liés à l'intelligence artificielle. L'action du groupe recule de plus de 16% en séance

Corning anticipe un chiffre d'affaires compris entre 4,9 et 5 milliards de dollars au troisième trimestre, une prévision légèrement inférieure aux attentes de Wall Street. Cette annonce a entraîné une chute de plus de 16% du titre en début de séance, effaçant potentiellement plus de 23,2 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le groupe prévoit également un bénéfice ajusté compris entre 85 et 89 cents par action, après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel de 4,74 milliards de dollars, supérieur aux estimations des analystes.

L'activité Optical Communications, portée par la demande des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle, reste le principal moteur de croissance de Corning. Son chiffre d'affaires a progressé de 32% à 2,07 milliards de dollars au deuxième trimestre, mais ce rythme est inférieur à celui des périodes précédentes. En parallèle, la faiblesse persistante du marché des smartphones continue de pénaliser les ventes de Gorilla Glass et des produits en verre spécialisé, tandis que la hausse du coût de la mémoire devrait encore peser sur les appareils mobiles cette année.

La division solaire a presque doublé son chiffre d'affaires à 438 millions de dollars, bien qu'elle demeure déficitaire, avec une amélioration de la rentabilité attendue au troisième trimestre. Corning souligne toutefois que la demande pour les infrastructures liées à l'intelligence artificielle générative continue de soutenir l'ensemble de ses activités, même si le ralentissement de certains marchés clés incite les investisseurs à la prudence.