Corning décroche un contrat de plusieurs milliards de dollars avec Amazon pour la production de fibre optique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** Les actions du fabricant de verre spécialisé Corning GLW.N s'envolent de 10,4% à 196,30 $ avant l'ouverture du marché

** Amazon AMZN.O annonce un accord pluriannuel de plusieurs milliards de dollars avec GLW, pour la fourniture de solutions de fibre optique, de câbles et de connectivité destinées à alimenter l'infrastructure de centres de données en pleine expansion d'AMZN à travers les États-Unis

** L'entreprise indique que cet investissement permettra de créer 1.000 nouveaux emplois hautement qualifiés dans les sites de production de GLW en Caroline du Nord, et de soutenir la création de centaines d'emplois supplémentaires dans le secteur de la construction pour agrandir les installations de GLW

** À la clôture d'hier, le cours de l'action avait plus que doublé depuis le début de l'année