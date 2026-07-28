Corning chute de plus de 20 % après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires inférieures aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Évolution du cours de l'action)

Corning GLW.N a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre légèrement inférieures aux attentes de Wall Street, après avoir fait état d'un ralentissement de la croissance de sa division phare dédiée à la fibre optique.

L'action de la société a chuté de plus de 20 % en début de séance, ce qui pourrait lui faire perdre plus de 23,2 milliards de dollars de capitalisation boursière si cette tendance se confirme.

L'activité fibre optique de Corning a contribué à soutenir la croissance grâce à la demande des centres de données alimentée par l'IA, compensant ainsi la faiblesse de son segment Gorilla Glass liée au ralentissement des marchés de l'électronique grand public.

Son action a progressé d’environ 64 % depuis le début de l’année, après avoir enregistré une hausse de 84,2 % en 2025.

Voici quelques détails:

* Le chiffre d’affaires du segment Communications optiques de Corning a progressé de 32 % pour atteindre 2,07 milliards de dollars, contre une croissance de 36 % au trimestre précédent. Ce taux de croissance est également inférieur à la hausse de 81 % enregistrée un an plus tôt.

* Corning a indiqué que la demande de produits liés aux infrastructures d’IA générative continuait de s’accélérer, contribuant ainsi à soutenir la croissance de l’ensemble de l’activité.

* Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats, les dirigeants ont déclaré que les prix de la mémoire devraient continuer à peser sur le marché des appareils portables cette année, les volumes de vente devant baisser d’environ 15 %.

* Les ventes du secteur solaire ont presque doublé pour atteindre 438 millions de dollars, bien que ce segment ait enregistré une perte. Corning s'attend à une amélioration de sa rentabilité au troisième trimestre.

* Fournisseur clé d’Apple, l’entreprise a souffert d’un ralentissement de la demande mondiale de smartphones, qui a pesé sur les volumes de ses produits en verre spécialisés, en particulier dans le domaine des technologies d’affichage.

* Corning prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires de base compris entre 4,9 et 5 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 85 à 89 cents par action.

* Elle a annoncé un chiffre d’affaires de 4,74 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 4,61 milliards de dollars, selon les données de LSEG.