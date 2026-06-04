Cooper Companies dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande de lentilles de contact

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société Cooper Companies COO.O a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses lentilles de contact.
Le fabricant de dispositifs médicaux a annoncé un bénéfice ajusté de 1,21 dollar par action, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,10 dollar, selon les données compilées par LSEG.
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