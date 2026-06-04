 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cooper Companies dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande de lentilles de contact
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 22:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Cooper Companies COO.O a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses lentilles de contact.

Le fabricant de dispositifs médicaux a annoncé un bénéfice ajusté de 1,21 dollar par action, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,10 dollar, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

COOPER CO
62,0200 USD NASDAQ +2,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,29 -2,16%
CAC 40
8 244,29 +1,15%
ABIVAX
83,95 +17,82%
Or
4 475,45 0,00%
TOTALENERGIES
77,38 -0,26%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank