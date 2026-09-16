Contrat majeur pour Vallourec

Le spécialiste des tubes sans soudure a annoncé l'obtention d'un contrat majeur auprès de Subsea7 pour un projet au large du Brésil.

Vallourec sera chargé de produire environ 130 km de risers et flowlines, des produits qui forment le réseau de conduites sous-marines reliant les puits au fond de l'océan jusqu'à l'unité de production en surface, soit plus de 15 000 tonnes de tubes en acier carbone adaptés aux environnements hautement corrosifs.

Avec ce contrat, Vallourec accompagnera le projet Sepia 2, situé dans les eaux ultra-profondes du bassin de Santos, une zone pré-salifère à environ 280 km des côtes brésiliennes.

Le montant du contrat n'a pas été dévoilé, mais il est qualifié de majeur par la société qui indique également que ce succès démontre sa capacité à répondre aux exigences particulièrement strictes en matière de "line pipes" isolés thermiquement.