Contrat en Europe pour Forvia

L'équipementier automobile français a annoncé avoir remporté un nouveau contrat majeur pour son système avancé de rétroviseur intérieur intégrant une caméra de surveillance du conducteur et des passagers.

Cette solution permet de suivre en temps réel l'attention du conducteur, de surveiller sa potentielle somnolence et la présence des passagers, améliorant ainsi la sécurité du véhicule et la vigilance des occupants.

La production sera basée en Europe afin de permettre de répondre à la mise en place de réglementations de sécurité plus strictes. Toutefois, ni le nom du commanditaire, ni le montant du contrat n'ont été précisés.