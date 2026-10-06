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Constellation Energy en hausse après l'annonce selon laquelle Alphabet serait sur le point de conclure un accord pluriannuel dans le domaine de l'énergie nucléaire
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 11:28

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions de la société d'électricité américaine Constellation Energy CEG.O progressent de 3% à 275,71 dollars avant l'ouverture du marché

** Bloomberg News rapporte, citant des sources proches du dossier, qu’Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, est sur le point de conclure un accord pluriannuel pour acheter de l’énergie nucléaire à cette entreprise

** Cet accord, dont la valeur s’élèverait à 1 milliard de dollars ou plus, met en évidence la demande croissante des géants de la technologie pour une énergie nucléaire stable et sans carbone, destinée à alimenter les besoins informatiques liés à l’IA – Bloomberg News

** GOOGL n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures d’ouverture habituelles, tandis que CEG a refusé de s’exprimer

** Sur 23 courtiers, 20 attribuent à CEG la note “acheter” ou supérieure, et trois la note “conserver”; le cours cible médian s’établit à 341,62 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action CEG reculait de 24,2%, tandis que celle de GOOGL progressait de 10,7% depuis le début de l'année

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