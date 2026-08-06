Constellation Energy en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel et dépassé les attentes au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation)

6 août - ** L'action de la société d'électricité américaine Constellation Energy CEG.O progresse d'environ 3% à 272,11 dollars

** La société relève sa fourchette de prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice à 11,50–12,50 dollars par action, contre une fourchette précédente de 11 à 12 dollars par action

** CEG affiche un bénéfice ajusté de 2,55 dollars par action au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 2,28 dollars par action – données LSEG

** La société annonce avoir conclu un accord avec LS Power pour céder le Brazos Valley Energy Center, une centrale au gaz naturel de 606 MW située dans la zone ERCOT, pour un montant de 860 millions de dollars

** La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année

** Compte tenu de la baisse enregistrée aujourd’hui, CEG affiche une baisse d’environ 23% depuis le début de l’année