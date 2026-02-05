ConocoPhillips vise une réduction des coûts d'un milliard de dollars en 2026 après avoir raté son bénéfice trimestriel

ConocoPhillips COP.N a déclaré jeudi qu'il vise à réduire les coûts d'investissement et d'exploitation d'un milliard de dollars en 2026, après que le producteur américain de pétrole et de gaz a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre en raison de la baisse des prix du brut.

Les prix du Brent de référence LCOc1 se sont établis en moyenne à 63,13 dollars le baril au cours du trimestre octobre-décembre, soit 11,3 % de moins qu'un an plus tôt, les inquiétudes concernant l'offre excédentaire et les tarifs douaniers l'emportant sur les risques géopolitiques.

La production de ConocoPhillips pour le trimestre considéré s'est élevée à 2,32 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd), contre 2,18 millions de boepd il y a un an.

Bien que la société ait atteint des niveaux de production plus élevés et des contrôles de coûts plus stricts à la suite de l'acquisition de Marathon Oil en 2024 pour 22,5 milliards de dollars, elle restait confrontée à des défis en raison de la baisse des prix de l'énergie.

Le directeur général Ryan Lance a déclaré que l'effort de réduction des coûts s'appuie sur plus d'un milliard de dollars de synergies en cours d'exécution capturées en 2025 à la suite de l'intégration de Marathon Oil, alors que l'entreprise se concentre davantage sur l'efficacité du capital.

La chute des prix du pétrole a mis ConocoPhillips et ses rivaux sous pression, les obligeant à réduire leurs effectifs, à diminuer leurs dépenses d'investissement et à réduire leurs activités de forage. La société a déclaré l'année dernière qu'elle réduirait ses effectifs de 20 à 25 % dans le cadre d'une vaste restructuration.

Son prix moyen réalisé était de 42,46 dollars par baril d'équivalent pétrole (boe) pour le quatrième trimestre, soit 19 % de moins que l'année précédente.

ConocoPhillips prévoit pour 2026 une production comprise entre 2,33 millions et 2,36 millions de boepd, ainsi que des dépenses d'investissement annuelles d'environ 12 milliards de dollars et des coûts d'exploitation ajustés de 10,2 milliards de dollars.

Le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz des États-Unis a enregistré un bénéfice ajusté de 1,02 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,11 $ par action, selon les données compilées par LSEG.