 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Automobile : Stellantis et Volkswagen demandent un bonus "Made in Europe" pour compenser les surcoûts de production sur le Vieux continent
information fournie par Boursorama avec Media Services 05/02/2026 à 14:47

"Tout véhicule répondant aux critères 'Made in Europe' devrait obtenir un label dédié et être éligible à des avantages, comme des aides à l'achat ou un accès privilégié aux marchés publics", demandent les deux constructeurs.

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Face à la concurrence croissante de la Chine, les voitures fabriquées en Europe devraient bénéficier d'un "bonus CO2", afin de garantir "une concurrence loyale" et protéger l'industrie automobile européenne, plaident jeudi 5 février Antonio Filosa, DG de Stellantis, et Olivier Blume, PDG de Volkswagen, ont signé jeudi une tribune pour demander la mise en place d'un "bonus CO2" pour les véhicules fabriqués en Europe, afin de garantir "une concurrence loyale" et protéger l'industrie automobile européenne.

"Les constructeurs qui ancrent la majeure partie de leur production en Europe doivent bénéficier d' un soutien compensant au moins les surcoûts liés à la localisation ", affirment les deux dirigeants, dans une tribune notamment publiée par les journaux français Les Échos et italien Il Sole 24 Ore .

Si jusqu'à présent "neuf voitures sur dix vendues dans l'UE y sont fabriquées", les constructeurs européens font désormais face à une pression concurrentielle accrue, avec "des réglementations et des normes sociales moins exigeantes qu'en Europe", expliquent-ils, alors que la Chine et ses constructeurs exportent de plus en plus de véhicules vers l'Europe, à des prix agressifs. "Tout constructeur vendant des véhicules en Europe devrait les produire dans des conditions équivalentes, garantissant une concurrence loyale", insistent les deux dirigeants, qui appellent à la mise en place d'une appellation "Made in Europe".

Des avantages pour les véhicules "Made in Europe"

"Tout véhicule électrique 'Made in Europe' devrait se voir attribuer un bonus CO2. Si un constructeur respecte ces critères pour une large part de sa flotte, ce bonus devrait être reconnu pour l'ensemble de ses véhicules électriques", proposent-ils.

"Tout véhicule répondant aux critères 'Made in Europe' devrait obtenir un label dédié et être éligible à des avantages, comme des aides à l'achat ou un accès privilégié aux marchés publics", plaident les deux dirigeants, pour qui "l'enjeu est de créer des incitations intelligentes pour développer durablement la production européenne".

"Ainsi, l'industrie automobile serait encouragée à maintenir sa production dans l'UE et à réinjecter dans l'investissement local les milliards d'euros économisés en pénalités", ajoutent-ils.

En France, le gouvernement a annoncé en septembre la mise en place d'une "prime complémentaire exceptionnelle" de 1.000 euros à partir du 1er octobre pour l'achat d'une voiture électrique équipée d'une batterie européenne.

Le ministre délégué à l'Industrie, Sébastien Martin, a de nouveau réclamé mi-janvier que l'Europe instaure une "préférence européenne" pour les voitures électriques en "exigeant un contenu local de 75%" de la valeur des voitures.

Jusqu'à présent, la Commission européenne applique une surtaxe allant jusqu'à 35% sur les voitures à batterie de fabrication chinoise, qui s'ajoute aux droits de douane habituels de 10%.

Environnement
Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

STELLANTIS
8,236 EUR MIL -4,92%
VOLKSWAGEN
102,100 EUR XETRA -3,86%

1 commentaire

  • 14:54

    vite une taxe, tiens sur l'électricité par exemple !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un panneau indiquant Wall Street près de la Bourse de New York le 12 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street recule, la pression sur la tech s'intensifie
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:39 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, souffrant à nouveau des inquiétudes autour des valeurs technologiques, moteurs du marché ces dernières années, malgré les bons résultats d' Alphabet , la maison mère de Google. Dans les premiers échanges, le Dow Jones ... Lire la suite

  • L'aéroport de Berlin. (illustration) ( AFP / ODD ANDERSEN )
    Après le Covid, un secteur aérien européen métamorphosé
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.02.2026 15:23 

    L'Europe du Sud, la Turquie et les "low-cost" en forme, des liaisons intérieures et des compagnies traditionnelles en difficulté: le transport aérien européen a recouvré la santé après le Covid-19, mais la reprise a fait des gagnants et des perdants. De loin, tous ... Lire la suite

  • Lancement du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les Alpes françaises
    JO 2030: La loi olympique définitivement adoptée
    information fournie par Reuters 05.02.2026 15:08 

    La loi olympique, visant à faciliter l'organisation des Jeux d'hiver 2030 dans les Alpes françaises, a été définitivement ‍adoptée jeudi au Sénat, deux jours après le vote de l'Assemblée nationale faisant suite à une commission mixte paritaire (CMP). Ce projet ... Lire la suite

  • Coupe du monde de biathlon
    JO 2026/Biathlon-Fillon Maillet, au bon souvenir des Jeux de Pékin 2022
    information fournie par Reuters 05.02.2026 15:08 

    Quentin Fillon Maillet participera, à partir de dimanche sur le relais mixte d'Antholz-Anterselva (Italie), à ses troisièmes Jeux olympiques, quatre ans après avoir marqué de son empreinte l'édition 2022 en Chine. Lors des Jeux chinois, disputés sans public étranger ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank