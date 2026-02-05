 Aller au contenu principal
Commerce : après le Mercosur, l'UE proche de sceller un accord avec l'Australie
information fournie par Boursorama avec Media Services 05/02/2026 à 15:20

Ursula von der Leyen à Bruxelles, en Belgique, le 22 janvier 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

L'Union européenne espère éviter une nouvelle levée de boucliers des agriculteurs, déjà en colère contre l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur.

L'Union européenne poursuit sa politique de diversification de ses partenariats commerciaux. Les Vingt-Sept sont proches de sceller un accord commercial avec l'Australie . Les ultimes négociations portent sur les quotas de boeuf importé, un sujet très sensible pour les agriculteurs européens. Une réunion est prévue jeudi prochain à Bruxelles entre les commissaires européens Maros Sefcovic (commerce) et Christophe Hansen (agriculture) et le ministre australien du commerce Don Farrell, a appris un journaliste de l'AFP ce jeudi.

Les ultimes tractations portent sur les quotas détaxés de boeuf importé. L'Union européenne ne veut pas aller au-delà de 30.000 tonnes quand l'Australie réclame 40.000 tonnes par an. L'Union européenne espère éviter une nouvelle levée de boucliers des agriculteurs, déjà en colère contre un autre accord commercial, celui avec les pays latino-américains du Mercosur. Avec l'Australie, les syndicats agricoles européens sont particulièrement vigilants sur les quotas de viande ovine et bovine, ainsi que sur le sucre et le riz, des secteurs sensibles.

Vers une visite d'Ursula von der Leyen en Australie d'ici la fin du mois de février

"Toute pression supplémentaire sur ces marchés risque de compromettre la production, les investissements et la viabilité à long terme de l'agriculture européenne dans ces secteurs", a mis en garde le Copa-Cogeca, le lobby agricole européen.

Bousculée par la concurrence chinoise et les droits de douane aux Etats-Unis, l'Union européenne mène une politique de diversification de ses partenariats commerciaux tambour battant. Après celui avec le Mercosur, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen vient de sceller un accord commercial en Inde. Et si les discussions sont fructueuses avec l'Australie, elle pourrait s'y rendre d'ici la fin du mois de février.

Agriculteurs en colère

    Je pense que vdl fait tout pour faire exploser l'UE.

