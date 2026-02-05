ConocoPhillips vise une réduction des coûts d'un milliard de dollars d'ici à 2026 ; les bénéfices sont inférieurs aux prévisions en raison de la baisse des prix du pétrole

ConocoPhillips COP.N a déclaré jeudi qu'il visait à réduire les coûts d'investissement et d'exploitation d'un milliard de dollars en 2026, après que le producteur américain de pétrole et de gaz a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre en raison de la baisse des prix du brut.

Les producteurs de pétrole ont été soumis à une pression croissante en raison de la chute des prix, ce qui a incité l'ensemble du secteur à limiter les dépenses, à réduire les forages et à réduire les effectifs.

Le directeur général Ryan Lance a déclaré que l'effort de réduction des coûts s'appuie sur plus d'un milliard de dollars de synergies réalisées en 2025, à la suite de l'acquisition de Marathon Oil pour 22,5 milliards de dollars.

"Nous nous concentrons sur une réduction d'un milliard de dollars de notre capital et de nos coûts en 2026, tout en restituant 45 % de notre trésorerie d'exploitation aux actionnaires", a déclaré Ryan Lance.

Le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz aux États-Unis a déclaré avoir conclu des ventes d'actifs d'une valeur de 3,2 milliards de dollars en 2025 et reste sur la bonne voie pour atteindre son objectif de cession de 5 milliards de dollars d'ici la fin de 2026, alors qu'il rationalise ses activités.

ConocoPhillips a déclaré l'année dernière qu'elle prévoyait de réduire ses effectifs de 20 à 25 % dans le cadre d'une restructuration plus large.

LES PRIX DU PÉTROLE COMPRIMÉS PAR L'OFFRE EXCÉDENTAIRE

ConocoPhillips a déclaré que son prix moyen réalisé a chuté de 19% à 42,46 dollars par baril d'équivalent pétrole au cours du trimestre, une baisse qui n'a été que partiellement compensée par des volumes de production plus élevés et des contrôles de coûts plus stricts.

Les prix de référence du pétrole brut Brent LCOc1 ont atteint en moyenne 63,13 dollars le baril au cours de la période octobre-décembre, soit 11,3 % de moins qu'un an plus tôt, les inquiétudes concernant l'offre excédentaire et les tarifs douaniers l'emportant sur les risques géopolitiques.

La production trimestrielle a augmenté de 6,3 % pour atteindre 2,320 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd). La société basée à Houston prévoit que la production de 2026 se situera entre 2,33 millions et 2,36 millions de barils équivalent pétrole par jour.

ConocoPhillips a affiché un bénéfice ajusté de 1,02 $ par action pour le trimestre terminé le 31 décembre, comparativement à l'estimation moyenne des analystes de 1,11 $, selon les données compilées par LSEG.