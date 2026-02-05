 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ConocoPhillips vise une réduction des coûts d'un milliard de dollars d'ici à 2026 ; les bénéfices sont inférieurs aux prévisions en raison de la baisse des prix du pétrole
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 14:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte, de la citation du directeur général et des détails de la vente d'actifs dans les paragraphes 2 à 6)

ConocoPhillips COP.N a déclaré jeudi qu'il visait à réduire les coûts d'investissement et d'exploitation d'un milliard de dollars en 2026, après que le producteur américain de pétrole et de gaz a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre en raison de la baisse des prix du brut.

Les producteurs de pétrole ont été soumis à une pression croissante en raison de la chute des prix, ce qui a incité l'ensemble du secteur à limiter les dépenses, à réduire les forages et à réduire les effectifs.

Le directeur général Ryan Lance a déclaré que l'effort de réduction des coûts s'appuie sur plus d'un milliard de dollars de synergies réalisées en 2025, à la suite de l'acquisition de Marathon Oil pour 22,5 milliards de dollars.

"Nous nous concentrons sur une réduction d'un milliard de dollars de notre capital et de nos coûts en 2026, tout en restituant 45 % de notre trésorerie d'exploitation aux actionnaires", a déclaré Ryan Lance.

Le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz aux États-Unis a déclaré avoir conclu des ventes d'actifs d'une valeur de 3,2 milliards de dollars en 2025 et reste sur la bonne voie pour atteindre son objectif de cession de 5 milliards de dollars d'ici la fin de 2026, alors qu'il rationalise ses activités.

ConocoPhillips a déclaré l'année dernière qu'elle prévoyait de réduire ses effectifs de 20 à 25 % dans le cadre d'une restructuration plus large.

LES PRIX DU PÉTROLE COMPRIMÉS PAR L'OFFRE EXCÉDENTAIRE

ConocoPhillips a déclaré que son prix moyen réalisé a chuté de 19% à 42,46 dollars par baril d'équivalent pétrole au cours du trimestre, une baisse qui n'a été que partiellement compensée par des volumes de production plus élevés et des contrôles de coûts plus stricts.

Les prix de référence du pétrole brut Brent LCOc1 ont atteint en moyenne 63,13 dollars le baril au cours de la période octobre-décembre, soit 11,3 % de moins qu'un an plus tôt, les inquiétudes concernant l'offre excédentaire et les tarifs douaniers l'emportant sur les risques géopolitiques.

La production trimestrielle a augmenté de 6,3 % pour atteindre 2,320 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd). La société basée à Houston prévoit que la production de 2026 se situera entre 2,33 millions et 2,36 millions de barils équivalent pétrole par jour.

ConocoPhillips a affiché un bénéfice ajusté de 1,02 $ par action pour le trimestre terminé le 31 décembre, comparativement à l'estimation moyenne des analystes de 1,11 $, selon les données compilées par LSEG.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CONOCOPHILLIPS
107,670 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,47 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,68 USD Ice Europ -1,84%
Pétrole WTI
63,50 USD Ice Europ -1,41%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les mobil-homes du village olympique des Jeux de Milan Cortina, le 3 février 2026 à Cortina d'Ampezzo ( AFP / Odd ANDERSEN )
    JO-2026: Benvenuti au village olympique de Cortina, "fonctionnel" et cosy
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:47 

    La neige tombée en abondance recouvre les sommets découpés des Dolomites, et de timides rayons de soleil se mêlent aux derniers flocons au milieu des interminables rangées de mobil-homes. Au village olympique de Cortina, le décor, provisoire, est planté à la veille ... Lire la suite

  • Un panneau indiquant Wall Street près de la Bourse de New York le 12 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street recule, la pression sur la tech s'intensifie
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:39 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, souffrant à nouveau des inquiétudes autour des valeurs technologiques, moteurs du marché ces dernières années, malgré les bons résultats d' Alphabet , la maison mère de Google. Dans les premiers échanges, le Dow Jones ... Lire la suite

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer fait un discours à Saint Leonards-on-Sea, dans le sud-est de l'Angleterre, le 5 février 2026 ( POOL / Peter Nicholls )
    Affaire Epstein/Mandelson: Starmer s'excuse mais entend rester à Downing Street
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:21 

    Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est excusé jeudi pour avoir nommé Peter Mandelson ambassadeur à Washington malgré ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein mais s'est dit déterminé à rester à Downing Street, alors que son avenir politique ... Lire la suite

  • Ursula von der Leyen à Bruxelles, en Belgique, le 22 janvier 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Commerce : après le Mercosur, l'UE proche de sceller un accord avec l'Australie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.02.2026 15:20 

    L'Union européenne espère éviter une nouvelle levée de boucliers des agriculteurs, déjà en colère contre l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur. L'Union européenne poursuit sa politique de diversification de ses partenariats commerciaux. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank