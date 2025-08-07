ConocoPhillips vend des actifs d'Anadarko pour 1,3 milliard de dollars ; dépasse les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre

ConocoPhillips vend des actifs d'Anadarko pour 1,3 milliard de dollars

Dépasse les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre

Augmentation de l'objectif de vente d'actifs à 5 milliards de dollars d'ici 2026

La baisse des prix est compensée par une forte croissance de la production

La production du troisième trimestre devrait atteindre 2,33-2,37 millions de barils par jour (boepd)

ConocoPhillips COP.N va vendre ses actifs dans le bassin d'Anadarko pour 1,3 milliard de dollars, a déclaré la société jeudi, alors qu'elle se débarrasse des zones non essentielles à la suite de l'acquisition de Marathon Oil pour réduire la dette et se concentrer sur les bassins à plus forte marge.

La vente d'actifs, qui devrait être finalisée au début du quatrième trimestre, permet à ConocoPhillips de dépasser son objectif de lever 2 milliards de dollars plus tôt que prévu.

L'entreprise a porté son objectif de vente d'actifs à 5 milliards de dollars d'ici à 2026, dans le but de dégager 1 milliard de dollars de gains en termes de coûts et de marges.

ConocoPhillips, dont le siège est à Houston et qui a repris environ 5,4 milliards de dollars de dettes dans le cadre de l'acquisition de Marathon Oil pour 22,5 milliards de dollars, a déjà cédé des actifs d'une valeur de plus d'un milliard de dollars depuis la conclusion de l'opération en novembre.

Elle a également déclaré qu'elle s'attendait à générer plus de 7 milliards de dollars de flux de trésorerie supplémentaires d'ici à 2029.

L'accord avec Marathon a contribué à porter la production de la société au deuxième trimestre à 2,39 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd), soit une augmentation de 446 000 boepd par rapport à l'année précédente.

La production du troisième trimestre devrait se situer entre 2,33 millions et 2,37 millions de barils équivalent pétrole par jour, a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Les actions de ConocoPhillips ont augmenté de plus de 1 % après avoir dépassé les estimations de bénéfices du deuxième trimestre.

Scott Hanold, analyste chez RBC Capital Markets, a qualifié les résultats de ConocoPhillips de "solides", citant l'augmentation de la production, la baisse des coûts et un plan de réduction des coûts de plus d'un milliard de dollars.

Il s'attend à ce que l'action surperforme, car la mise à jour atténue les inquiétudes concernant le flux de trésorerie.

Haynes Boone a conseillé ConocoPhillips lors de la vente d'Anadarko à Flywheel Energy, un producteur de l'Oklahoma soutenu par Stone Ridge Energy.

L'augmentation de la production a aidé ConocoPhillips à amortir l'impact de la baisse des prix du brut.

Le prix moyen du Brent LCOc1 a baissé de près de 20 % au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, les droits de douane américains, la faiblesse des signaux économiques mondiaux et l'augmentation de la production de l'OPEP+ ayant pesé sur les prix.

Les tensions géopolitiques ont également pesé sur le sentiment. Les prix ont brièvement dépassé les 80 dollars le baril en juin après qu'Israël a frappé les sites nucléaires iraniens, mais ils sont retombés à environ 67 dollars à la fin du trimestre en raison des inquiétudes concernant la demande et de l'affaiblissement des primes de risque.

Le directeur général Ryan Lance a déclaré que le marché mondial du pétrole restait "agité" à court terme malgré la fermeté des prix, mais il a ajouté que ConocoPhillips restait optimiste sur le gaz naturel en raison de l'augmentation de la demande mondiale de GNL.

Les prix moyens réalisés par l'entreprise se sont élevés à 45,77 dollars par baril équivalent pétrole, soit 19 % de moins qu'un an plus tôt.

Sur une base ajustée, ConocoPhillips a déclaré un bénéfice de 1,42 $ par action pour le trimestre avril-juin, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,38 $, selon les données compilées par LSEG.