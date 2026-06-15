ConocoPhillips s'apprête à signer un accord avec la Syrie pour relancer la production de gaz, selon le Financial Times

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Le producteur américain de pétrole et de gaz ConocoPhillips COP.N s'apprête à signer un contrat avec le nouveau gouvernement syrien pour relancer la production de gaz, a rapporté lundi le Financial Times, citant deux personnes proches du dossier.

ConocoPhillips et Novaterra Energy exploiteront les gisements de gaz existants et prospecteront de nouvelles réserves, dans le cadre d'un accord avec la Syrian Petroleum Company, une entreprise publique, ajoute l'article.

L'accord potentiel, qui s'appuie sur un protocole d'accord signé en novembre (MoU), devrait être signé cette semaine, a rapporté le FT.

ConocoPhillips n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Le géant pétrolier français TotalEnergies TTEF.PA , QatarEnergy QATPE.UL et ConocoPhillips ont signé en mai un accord avec la Syrian Petroleum Company afin de lancer une étude technique de la zone offshore du bloc 3, près de Lattaquié.

Le protocole d'accord a établi un cadre pour discuter de l'exploration commerciale. Il s'inscrit dans le cadre d'une initiative gouvernementale plus large visant à attirer les investissements étrangers dans le secteur énergétique syrien, mis à mal par des années de guerre civile et de sanctions.

L'intérêt des grands groupes énergétiques pour de nouveaux projets en Syrie s'est accru depuis la destitution de Bachar al-Assad fin 2024.