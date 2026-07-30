Migrants : quatre morts dans deux tentatives de traversée de la Manche

Des migrants dans une embarcation au large de la plage de Gravelines, dans le Nord, le 29 juillet 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )

Trois femmes et un homme ont été retrouvés morts jeudi après des tentatives de traversée clandestine de la Manche, dans le Nord et le Pas-de-Calais, portant à au moins 14 le nombre de personnes décédées dans ce type de traversées en 2026.

Près de Dunkerque (Nord), un canot arrivé du large pour récupérer des migrants souhaitant rejoindre l'Angleterre s'est approché de la digue du Braek vers 6H00, a précisé la préfecture de la Manche et de la mer du Nord.

Un navire français, mobilisé pour la surveillance, a envoyé un zodiac dont les marins ont détecté vers 6H30 "trois personnes inanimées dans l'embarcation", selon la même source.

Evacuées au port de Dunkerque, les victimes ont été déclarées décédées à leur arrivée.

Il s'agit de trois femmes, a précisé le parquet de Dunkerque, qui a ouvert une enquête.

Quelques autres passagers ont été secourus et ramenés à terre, tandis que le canot a poursuivi son chemin vers la Grande-Bretagne où les passagers restants ont été pris en charge par les secours britanniques à la mi-journée, ajoute la Prémar.

Sur la plage, il ne restait que quelques vêtements et sacs abandonnés, a constaté une journaliste de l'AFP à la mi-journée.

Selon une source policière, les forces de l'ordre présentes sur la plage du Braek sont intervenues après avoir été prises à partie avant le départ. Les policiers ont tiré des gaz lacrymogènes et empêché "plus de 40 personnes (...) d'embarquer", a rapporté la préfecture du Nord, précisant que quatre policiers ont été légèrement blessés.

Il y a eu "beaucoup de tensions et de chaos", avec "un gros dispositif policier" et "des violences policières" a rapporté Amélie Moyart de l'association de soutien aux migrants Utopia56, dont des membres étaient présents depuis 4H30 du matin.

Baisse des traversées

Des migrants tentent d'embarquer au large de la plage de Gravelines, dans le Nord, le 29 juillet 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )

Au large d'Hardelot (Pas-de-Calais), une autre embarcation de fortune partie mercredi matin de Seine-Maritime a fait naufrage après une journée de navigation, vers 23H30, en tentant d'embarquer un groupe de migrants, a précisé la préfecture maritime (Prémar).

"Le bilan provisoire fait état d'un homme d'une trentaine à une quarantaine d'années décédé, ainsi que de six blessés légers, dont un enfant d'un an, pris en charge par les secours", a détaillé la préfecture du Pas-de-Calais.

L'embarcation "a ensuite été neutralisée par les forces de sécurité intérieure", selon cette source.

Les deux tentatives meurtrières ont eu lieu avec la même technique dite du "taxi boat", par laquelle le canot arrive du large et longe la côte en récupérant les dizaines de migrants directement dans l'eau près du rivage pour éviter les forces de l'ordre déployées sur la plage. Cela entraîne des embarquements particulièrement dangereux.

Ce "mode d'action (...) s'étend singulièrement", a déploré la Prémar interrogée par l'AFP, soulignant en outre que "le nombre de personnes par embarcation ne cesse d'augmenter" : il est passé de 26 en 2021, à 65 depuis début 2026.

"Par ailleurs, neuf embarcations embarquant plus de 100 personnes ont tenté la traversée depuis début 2026", a détaillé la Prémar, alors que des témoins ont vu apparaître des canots plus longs, dépassant les 12 mètres contre 8 à 10 mètres habituellement.

Avec ces décès, au moins 14 personnes sont mortes depuis le début de l'année dans les tentatives de traversée du détroit du Pas-de-Calais, l'un des passages maritimes les plus fréquentés au monde.

Les traversées clandestines de la Manche ont baissé de 42% depuis le 1er janvier par rapport à la même période en 2025, mais de nombreuses embarcations ont pris la mer ces derniers jours. Mercredi, 752 migrants ont traversé la Manche, record quotidien pour l'année 2026 selon des chiffres officiels britanniques.

Londres pousse les autorités françaises à davantage de fermeté à la frontière. Mais une fois en mer, "compte tenu de la fragilité structurelle des embarcations systématiquement surchargées, le choix est fait de ne pas contraindre les migrants à embarquer sur les moyens de sauvetage de l'État, pour éviter de mettre en péril leur vie", a souligné la Préfecture maritime jeudi, indiquant avoir porté secours à 31 personnes ces deux derniers jours.

Depuis janvier, 14.128 personnes ont rejoint clandestinement la Grande-Bretagne par la mer, et environ 200.000 depuis le début des traversées de la Manche à bord d'embarcations précaires en 2018.