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ConocoPhillips recule alors que les risques au Moyen-Orient assombrissent les perspectives de production
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 14:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril -

** L'action ConocoPhillips COP.N recule de 2,1% à 125,62 dollars avant l'ouverture du marché

** Le producteur de pétrole et de gaz prévoit une baisse de sa production annuelle et exclut le Qatar de ses perspectives à court terme, invoquant la guerre en Iran qui a perturbé les opérations en Asie occidentale

** La société prévoit que la production en 2026 se situera entre 2,295 millions de barils équivalent pétrole par jour (mmboed) et 2,325 mmboed

** Affiche un bénéfice net de 2,18 milliards de dollars au premier trimestre, en baisse par rapport aux 2,85 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt.

** La décision de COP reflète la chute des prix du pétrole, dans un contexte où l'on craint qu'un conflit plus large entre les États-Unis et l'Iran ne perturbe l'approvisionnement au Moyen-Orient et ne ralentisse la croissance mondiale O/R

** À la clôture d'hier, COP affichait une hausse de 37% depuis le début de l'année

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CONOCOPHILLIPS
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Gaz naturel
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