L'économie allemande va bientôt manquer des "travailleurs nécessaires pour financer l'État-providence", met en garde l'institut libéral IW

Pour l'institut, "davantage de personnes doivent travailler plus longtemps" et "il faut faciliter l'arrivée de travailleurs qualifiés étrangers".

( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le vieillissement de la population allemande pèsede plus en plus sur l'économie du pays, met en garde l'institut libéral IW de Cologne, qui préconise d'assouplir les restrictions sur l'immigration et de repousser l'âge de départ à la retraite.

"Le départ à la retraite des baby-boomers frappe le marché du travail allemand plus durement qu'on ne le craignait jusqu'ici", écrit dans un communiqué publié lundi 15 juil'institut de l'Economie allemande (IW).

Selon lui, le nombre de travailleurs potentiels baissera d'ici 2036 de 4,3 millions pour s'établir à 51 millions, soit un recul d'environ 7%. Chaque année, ce sont désormais "près d'un demi-million de travailleurs potentiels" qui disparaissent du marché , principalement en raison d'un solde naturel - écart entre naissances et décès - largement négatif (350.000 personnes). L'Allemagne, qui a enregistré en 2025 une baisse de sa population inédite depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, est confrontée depuis un demi-siècle à un vieillissement démographique qui ont fait du pays le plus âgé de l'UE.

Durcissement de la politique migratoire

"Jusqu'à présent, l'immigration compensait ce phénomène" mais "le nombre d'arrivées a fortement baissé", explique l'IW qui anticipe une population totale sous la barre des 82 millions d'ici 2040, alors qu'elle tablait encore récemment sur une hausse vers 85 millions.

Sous pression de l'extrême droite, en tête des intentions de vote dans les derniers sondages, le chancelier conservateur Friedrich Merz (CDU) a opéré un durcissement de la politique migratoire, tournant le dos à la politique d'accueil prônée par Angela Merkel en 2015.

Mais il doit aussi relancer une économie en panne depuis des années et réformer notamment l'assurance santé et la retraite, des chantiers sur lesquels les différends au sein du gouvernement entre conservateurs et sociaux-démocrates sont nombreux. Dans ce contexte, la popularité du chancelier est au plus bas.

L'économie allemande va bientôt manquer des "travailleurs nécessaires pour créer de la prospérité et financer l'État-providence" , prévient l'économiste de l'IW Holger Schäfer. Pour l'institut, "davantage de personnes doivent travailler plus longtemps" et "il faut faciliter l'arrivée de travailleurs qualifiés étrangers".

Une commission sur la réforme des retraites doit rendre ses préconisations d'ici juillet.