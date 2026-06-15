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Première hausse des taux de la BCE en trois ans
information fournie par Amundi 15/06/2026 à 15:07

AMUNDI

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Hausse de l'inflation américaine, croissance légèrement fragile dans la zone euro, augmentation exceptionnelle des exportations de la Corée du sud… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

La hausse de 25 points de base des taux de la BCE en juin a confirmé qu'elle ne veut plus ignorer la flambée des prix des matières premières. Elle estime que les pressions inflationnistes provoquées par la guerre au Moyen-Orient nécessitent cet ajustement de la politique monétaire. Compte tenu de l'incertitude liée à la crise au Moyen-Orient, la BCE n'a donné aucune indication sur l'évolution future des taux.

Nous pensons que la banque continuera de suivre de près la durée du conflit au Moyen-Orient et ses répercussions sur d'autres secteurs de l'économie. Elle devrait également rester attentive à l'évolution des salaires, aux anticipations d'inflation et à la répercussion de la hausse des prix des intrants sur les prix de vente avant de prendre de nouvelles mesures. La récente révision à la hausse des anticipations d'inflation de la banque pour 2026 renforce notre scénario d'un nouveau relèvement des taux cette année. L'activité économique devrait rester fragile à court terme, même si nous n'anticipons pas de récession, dans un contexte d'incertitude accrue liée au choc énergétique. Nous pensons donc que la BCE devrait tenir compte des pressions qui pèsent sur la consommation intérieure dans la zone euro.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :

Banques centrales

2 commentaires

  • 15:59

    exact Bisu...mais c est les fonds de pensions allemands, ils veulent des taux hauts...la france ferme la t as rien a dire

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