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ConocoPhillips estime que les retards éventuels du projet de GNL au Qatar ne devraient pas dépasser quelques mois
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 20:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles tout au long du texte) par Pooja Menon et Arathy Somasekhar

ConocoPhillips COP.N a déclaré jeudi que tout retard dans son projet de GNL au Qatar se compterait probablement en mois plutôt qu’en année ou plus, et qu’il ne s’attendait à aucun impact sur son flux de trésorerie disponible.

Le producteur américain de pétrole et de gaz est partenaire dans le principal projet de GNL de QatarEnergy, qui comprend des installations offshore dans le champ du Nord et des installations terrestres à Ras Laffan.

« Nous nous attendons à ce que les retards éventuels concernant la première production de gaz ou la première cargaison se mesurent en mois, et non en année entière », a déclaré un dirigeant de ConocoPhillips lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Les travaux de maintenance prévus à Ras Laffan ont été achevés au cours du deuxième trimestre et une montée en puissance de la production est attendue au troisième trimestre, a ajouté ce dirigeant.

La guerre entre les États-Unis et l’Iran a contraint QatarEnergy, l’un des plus grands exportateurs mondiaux de GNL, à fermer ses trains de liquéfaction, à invoquer la force majeure pour ses livraisons et à suspendre ses exportations.

Le Qatar représente environ un cinquième du commerce mondial de GNL, et une interruption prolongée resserrerait l’offre et ferait grimper les prix pour les principaux acheteurs.

Guerre en Iran

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