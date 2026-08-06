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La Bourse de Paris reste perchée sur ses niveaux records
information fournie par AFP 06/08/2026 à 19:15
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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a une nouvelle fois terminé en hausse jeudi, enregistrant des niveaux records en séance comme en clôture, les investisseurs scrutant les avancées au Moyen-Orient en vue d'un accord concernant le détroit d'Ormuz.

L'indice vedette parisien CAC 40 a terminé en hausse de 0,35% à 8.699,71 points, atteignant encore un nouveau record en clôture, le dernier datant de la veille à 8.669,30 points.

Le CAC 40 a culminé à 8.742,53 points en séance, un nouveau record absolu pour l'indice.

Les investisseurs ont été "encouragés par l'optimisme entourant les discussions entre les États-Unis et l'Iran et par la possible réouverture du détroit d'Ormuz, un développement qui réduirait le risque d'une perturbation prolongée des flux mondiaux d'énergie", commente Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

"Ce thème a largement soutenu le sentiment de marché cette semaine, favorisant les actions mondiales et l'appétit pour le risque", explique-t-il.

L'Iran a indiqué mercredi s'être accordé avec le sultanat d'Oman sur un nouvel itinéraire de transit des navires dans le détroit d'Ormuz, dont ils sont tous deux riverains et qui est au cœur des tensions avec les États-Unis.

Le Pakistan espère que l'accord sur le détroit d'Ormuz amènera les États-Unis et l'Iran à reprendre leurs pourparlers au titre du protocole d'accord auquel Islamabad a apporté son concours, a déclaré sa diplomatie jeudi.

Pour Andreas Lipkow de CMC Markets, si "l'espoir d'une solution durable — pour une fois — au conflit entre les États-Unis et l'Iran continue de peser dans la balance (...), les résultats des entreprises publiés en abondance ces derniers jours jouent également un rôle".

"Même si la saison des résultats s'avère très hétérogène, les notes positives prédominent et renforcent l'envie d'acheter des investisseurs", poursuit-il.

Au tableau des valeurs, "les cycliques (les valeurs très dépendantes de la bonne santé de l'économie, NDLR) rebondissent" et "le luxe se tient bien", relève Isabelle de Gavoty, gérante actions à AllianzGI.

Hermès (+5,17% à 1.626 euros) a pris la tête du CAC 40. Kering a gagné 1,05% à 139,05 euros et L'Oréal a pris 0,46% à 390,40 euros.

Euronext CAC40

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