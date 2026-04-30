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ConocoPhillips affiche un bénéfice en baisse au premier trimestre
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 13:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur de pétrole et de gaz ConocoPhillips COP.N a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice au premier trimestre, pénalisé par une baisse de sa production.

La société basée à Houston a déclaré que son bénéfice net était tombé à 2,18 milliards de dollars, soit 1,78 dollar par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 2,85 milliards de dollars, soit 2,23 dollars par action, un an plus tôt.

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CONOCOPHILLIPS
126,840 USD NYSE +2,05%
Gaz naturel
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Pétrole Brent
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