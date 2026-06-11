Concurrence et coût des matériaux troublent l'horizon des célèbres caméras GoPro

( AFP / JOSH EDELSON )

Des profondeurs des océans au contournement de la Lune, en passant par les pistes de ski ou les sauts en parachute, les caméras GoPro capturent les images de millions d'exploits depuis près de 25 ans, mais concurrence accrue et surcoût des composants mettent l'entreprise en péril.

GoPro, qui perd de l'argent, "a des obligations financières dues dans les douze prochains mois si certaines conditions ne sont pas remplies, ce qui soulève un doute important sur sa capacité à poursuivre" ses activités, a prévenu PricewaterhouseCoopers (PWC), son cabinet comptable depuis 2011.

Les experts s'inquiètent, dans leur rapport au conseil d'administration du groupe de San Mateo (Californie) rendu public début juin, de "pertes opérationnelles et flux de liquidités opérationnelles négatifs".

Dans une déclaration au gendarme américain de la Bourse (SEC) début juin, la direction détaillait une ligne de crédit auprès de Farallon Capital Management et de Mateo Financing, une facilité de paiement avec Wells Fargo et un prêt convertible en actions de Yorkville Advisors Global.

Or, en vertu des clauses contractuelles, chacun de ces créanciers peut considérer que l'avertissement de PWC "constitue un cas de défaut de paiement" de GoPro, qui a assuré mener des "discussions actives" avec eux.

Il y a néanmoins fort à parier que les créanciers vont, au moins, attendre l'issue d'une "revue stratégique" en cours.

Il s'agit d'"évaluer la gamme des alternatives stratégiques, qui pourrait inclure une vente de l'entreprise ou une fusion, afin de maximiser la valeur pour ses actionnaires", a expliqué le groupe.

A ce stade, rien n'a émergé. Sollicité par l'AFP, GoPro n'a pas répondu.

Propositions

Son initiative fait suite à plusieurs prises de contact non sollicitées après son annonce en avril d'un projet de renforcement dans les secteurs défense et aérospatial, s'appuyant notamment sur sa récente collaboration avec la Nasa (mission Artemis II).

"Depuis 24 ans, GoPro a développé des technologies importantes, des brevets et des actifs de la marque tout en concevant des produits de classe mondiale et en accroissant ses capacités de production", relevait Nicholas Woodman, PDG-fondateur de l'entreprise, cité dans un communiqué.

Lors d'une audioconférence avec des analystes mi-mai, il expliquait avoir reçu "plusieurs requêtes externes concernant une fusion-acquisition".

Elles émanaient de "différents secteurs, de différents types de parties. Donc ce n'est pas uniquement de la défense ou uniquement de la finance", avait-il seulement indiqué, assurant "soutenir totalement l'évaluation stratégique des opportunités".

"Cet effort a mon soutien total et complet", avait insisté celui qui, d'après les analystes de Morgan Stanley, cumule environ 63% des droits de vote.

Les analystes de Morgan Stanley ont prôné la prudence face à l'environnement incertain, saluant les récentes perspectives tout en soulignant que "ce n'est pas la première tentative de réinvention".

Cette démarche intervient au moment de la commercialisation le 28 mai de Mission 1, une nouvelle gamme de produits ayant vocation à "gagner des parts importantes dans (ses) coeurs de marchés, ainsi que dans de nouveaux marchés professionnels et semi-professionnels".

C'est "l'offensive la plus poussée" jamais lancée sur ces segments, selon M. Woodman, qui a constaté "une réponse encourageante".

L'entreprise a parié beaucoup sur ce lancement, dans un contexte macroéconomique difficile qui affecte l'appétence des acheteurs.

D'autant que le prix des composants, en particulier des cartes mémoire, a bondi avec l'instauration des droits de douane en 2025 et avec "les contraintes sur la chaîne d'approvisionnement", a pointé Brian McGee, directeur des opérations, auprès des analystes.

Il a évoqué des "actions discrétionnaires" en début d'année ayant amputé la marge brute - passée de 32,1% à 4,3% en un an - et creusé la perte nette par action à données comparables à 35 cents contre 12 cents.

Le premier trimestre a aussi été marqué par la fonte d'un tiers du chiffre d'affaires, à 99,06 millions de dollars, et une baisse de 29% du nombre de caméras vendues. Les abonnements (-8%) et services, considérés comme un flux prometteur de revenus, ont déçu.

GoPro a annoncé en avril une réduction de 23% de ses effectifs (631 personnes à fin mars). Il avait déjà opéré une cure d'amaigrissement en 2024, pour réduire ses coûts opérationnels d'environ 50 millions de dollars l'année suivante, qui avait déjà entraîné la suppression d'un quart des emplois.

Le groupe affronte aussi une concurrence accrue, en particulier de fabricants chinois.

Il a lancé des procédures, notamment devant le tribunal de commerce international des Etats-Unis (ITC) en mars 2024, contre l'entreprise chinoise Insta360 (Arashi Vision) pour violation de brevets de sa célèbre caméra Hero.