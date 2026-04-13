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Conagra Brands nomme John Brase comme nouveau CEO
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Conagra Brands CAG.N a nommé John Brase comme nouveau président et CEO, avec effet au 1er juin 2026, succédant à Sean Connolly, qui se retirera de ses fonctions de direction et du conseil d'administration le 31 mai 2026.

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