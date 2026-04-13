Conagra Brands nomme John Brase comme nouveau CEO

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Conagra Brands CAG.N a nommé John Brase comme nouveau président et CEO, avec effet au 1er juin 2026, succédant à Sean Connolly, qui se retirera de ses fonctions de direction et du conseil d'administration le 31 mai 2026.