Comprendre les différences entre gestion active et gestion indicielle

La gestion active et la gestion indicielle sont deux approches différentes pour gérer un portefeuille. Pour l'investisseur particulier, il n'est pourtant pas si simple d'énumérer spontanément les spécificités de chaque approche. Dans cette fiche, on donne une définition concrète de la gestion active et de la gestion indicielle avec, pour chacune, ses avantages et ses inconvénients.

La gestion active

Cette méthode est une façon traditionnelle de gérer un portefeuille : sélectionner les titres des sociétés qui devraient le mieux performer sur les marchés boursiers. On appelle aussi cela la gestion de conviction ou le « stock-picking » en anglais.

En adoptant une approche active, le gérant choisit les titres qu'il va mettre dans son portefeuille en se basant sur l'analyses de fondamentaux. Il va régulièrement passer en revue son portefeuille pour décider quels titres acheter et vendre et pour renforcer ou réduire ses expositions. Ceci implique un suivi des marchés au quotidien et induit des coûts de transactions qui peuvent être élevés quand le gérant fait des changements dans le portefeuille.

Exemple : Prenons un fonds actif qui a pour stratégie d'investir dans des sociétés européennes de grande taille. Le gérant et ses équipes d'analystes vont analyser les grandes sociétés européennes de manière qualitative et quantitative. Ils vont passer en revue les différentes données comptables, les données ESG, analyser les perspectives de croissance, discuter avec les dirigeants, fournisseurs et concurrents… Leur objectif ? Avec une vision à 360 degrés de la société pour anticiper son potentiel de croissance.

Une fois l'analyse fondamentale de la société faite, le gérant peut décider ou non d'investir dans celle-ci. Il peut également tenir compte de l'environnement macro-économique, de la dynamique du secteur ou du pays dans lequel l'entreprise opère avant de se positionner.

Son avantage : Si les convictions du gérant sont bonnes, le fonds pourra afficher une performance intéressante et souvent supérieur à celle d'un indice de référence.

Son inconvénient : Même si l'investisseur fait face à des professionnels compétents, il s'expose au risque que le gérant se trompe et fasse de mauvais choix, ce qui aura un impact sur la performance du fonds.

La gestion indicielle

Aussi appelé la gestion passive, cette méthode ne se base pas sur les fondamentaux mais utilisent des algorithmes pour répliquer la performance d'indices comme le CAC 40 ou le S&P500.

La gestion indicielle est plus récente et existe depuis une trentaine d'années. C'est la méthode de gestion sur laquelle repose la construction des ETF. On parle de gestion passive car le gérant n'a pas d'impact sur la sélection des sociétés ni dans les allocations au sein du portefeuille. En revanche, il va choisir un indice puis ajuster son portefeuille de manière quantitative afin de reproduire la performance de cet indice.

Il n'y a donc pas d'analyse d'entreprises, mais un choix lors de la création du fonds pour une géographie, un secteur ou un thème en particulier, représenté ensuite par l'indice que l'ETF va suivre.

La performance du fonds indiciel sera donc toujours quasi-identique à celle de l'indice. Il faut tout de même prendre en compte les frais de gestion et quelques autres nuances comme dans le cas de dividendes ou de prêt de titres, mais qui ont un impact plutôt marginal sur la différence entre la performance d'un ETF et de son indice.

Son avantage : Par construction, on ne peut pas vraiment sous-performer l'indice de référence (encore une fois, modulo notamment les frais de gestion). Aussi, puisque cette méthode de gestion n'occasionne pas de tâches propres à la gestion active pour le gérant, elle affiche des frais de gestion faibles pour l'investisseur.

Son inconvénient : On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre : c'est-à-dire que, si d'un côté, le fonds indiciel ne pourra pas sous-performer son indice, il ne pourra mécaniquement pas non plus afficher une performance plus élevée.

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent aussi bien baisser qu'augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats actuels ou futurs et ne doivent pas être le seul facteur à prendre en considération lors de la sélection d'un produit ou d'une stratégie. Avant tout investissement, il est indispensable de consulter la documentation juridique du fonds (Document Clé pour l'Investisseur (DICI) et prospectus) et de s'assurer d'avoir pris connaissance des risques spécifiques du produit.

