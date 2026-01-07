 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Compass bondit après l'annonce d'un convertible pour la fusion d'Anywhere Real Estate et des prévisions encourageantes pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'activité boursière à l'ouverture du marché)

7 janvier -

** Les actions de la société de courtage immobilier Compass

COMP.N ont bondi de 8 % tôt mercredi pour atteindre 11,70 $, leur plus haut niveau depuis novembre 2021, alors qu'elle cherche des capitaux pour financer l'acquisition d'Anywhere Real Estate HOUS.N .

** COMP, basée à New York, a annoncé le mercredi () une offre privée d'obligations convertibles d'un montant de 750 millions de dollars à échéance 2031

** COMP a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris la fusion précédemment annoncée avec HOUS, le remboursement de certaines dettes existantes de HOUS et de ses filiales à la clôture de la fusion, et les emprunts dans le cadre de la facilité de crédit de son rival

** COMP prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à atténuer la dilution potentielle ** La société a déclaré à l'adresse qu'elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre se situe dans le haut de la fourchette des prévisions précédentes, soit entre 1,59 et 1,69 milliard de dollars, et à ce que l'Ebitda ajusté se situe dans le haut de la fourchette des prévisions précédentes, soit entre 35 et 49 millions de dollars, ou qu'il soit légèrement supérieur à cette fourchette

** En outre, COMP a déclaré avoir ajouté 800 agents principaux au cours du trimestre

** Les actions de COMP, dont la capitalisation boursière est d'environ 6 milliards de dollars, ont augmenté de 81% en 2025

** Les actions HOUS ont également fait un bond de 15,1 % à 16,63 $ sur la séance

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ANYWHERE RE
16,682 USD NYSE +15,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants fuient le quartier kurde d'Achrafieh, à Alep, dans le nord de la Syrie, le 7 janvier 2026 ( AFP / Bakr ALkasem )
    Syrie: des civils fuient les quartiers kurdes d'Alep, déclarés par l'armée "zone militaire"
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:23 

    Des civils fuient en masse mercredi les quartiers kurdes d'Alep, la grande ville du nord de la Syrie, décrétés "zone militaire" par l'armée syrienne qui a mis en place des "couloirs humanitaires" pour la sortie des habitants. Des accrochages sporadiques opposent ... Lire la suite

  • Un écran à la Bourse de New York, le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre d'un pas prudent
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:19 

    La Bourse de New York évolue sur une note contrastée mercredi, au lendemain d'un double record pour le Dow Jones et le S&P 500, le rapport mensuel sur l'emploi du secteur privé aux Etats-Unis n'ayant pas suffi à dynamiser la place américaine. Vers 15H05 GMT,

  • Uber, le constructeur électrique de luxe Lucid et la start-up Nuro dévoilent le 5 janvier 2026 à Las Vegas leur futur robotaxi ( AFP / Patrick T. Fallon )
    La course à la conduite (quasi) autonome pour les particuliers relancée par le bond de l'IA
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:17 

    Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite

  • ( AFP / PASCAL GUYOT )
    Ubisoft annonce la fermeture de son studio canadien d'Halifax
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 16:16 

    En pleine réorganisation interne, le géant français des jeux vidéo Ubisoft a annoncé mercredi qu'il allait fermer son studio qui emploie 71 personnes à Halifax, au Canada, pour réduire ses coûts. "Ubisoft a pris la décision difficile de fermer son studio d’Halifax. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank