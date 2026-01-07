Compass bondit après l'annonce d'un convertible pour la fusion d'Anywhere Real Estate et des prévisions encourageantes pour le quatrième trimestre

** Les actions de la société de courtage immobilier Compass

COMP.N ont bondi de 8 % tôt mercredi pour atteindre 11,70 $, leur plus haut niveau depuis novembre 2021, alors qu'elle cherche des capitaux pour financer l'acquisition d'Anywhere Real Estate HOUS.N .

** COMP, basée à New York, a annoncé le mercredi () une offre privée d'obligations convertibles d'un montant de 750 millions de dollars à échéance 2031

** COMP a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris la fusion précédemment annoncée avec HOUS, le remboursement de certaines dettes existantes de HOUS et de ses filiales à la clôture de la fusion, et les emprunts dans le cadre de la facilité de crédit de son rival

** COMP prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à atténuer la dilution potentielle ** La société a déclaré à l'adresse qu'elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre se situe dans le haut de la fourchette des prévisions précédentes, soit entre 1,59 et 1,69 milliard de dollars, et à ce que l'Ebitda ajusté se situe dans le haut de la fourchette des prévisions précédentes, soit entre 35 et 49 millions de dollars, ou qu'il soit légèrement supérieur à cette fourchette

** En outre, COMP a déclaré avoir ajouté 800 agents principaux au cours du trimestre

** Les actions de COMP, dont la capitalisation boursière est d'environ 6 milliards de dollars, ont augmenté de 81% en 2025

** Les actions HOUS ont également fait un bond de 15,1 % à 16,63 $ sur la séance