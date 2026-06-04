Commonwealth Fusion affirme que des articles scientifiques confirment la validité de ses efforts pour produire de l'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Timothy Gardner

Commonwealth Fusion Systems, l'entreprise privée la mieux financée au monde parmi celles qui cherchent à produire de l'électricité en reproduisant la réaction nucléaire qui se produit dans les étoiles, a déclaré que des articles évalués par des pairs publiés jeudi valident les fondements scientifiques de ses efforts.

* CFS espère construire sa première centrale à fusion de 400 mégawatts , baptisée ARC, en Virginie en 2027 et commencer à produire de l'électricité au début des années 2030.

* La fusion, qui en est encore au stade expérimental, produit de l'énergie en comprimant des atomes légers à des températures extrêmement élevées.

* Les cinq articles évalués par des pairs, publiés dans le Journal of Plasma Physics , ont été co-rédigés par 58 scientifiques, dont la majorité provient d’universités telles que le Massachusetts Institute of Technology, Columbia et l’Institut Max Planck de physique des plasmas.

* “Cela signifie que les fondements scientifiques de la centrale sont solides et qu’il existe un consensus mondial à ce sujet”, a déclaré Brandon Sorbom, cofondateur et directeur scientifique de CFS, aux journalistes à propos de ces articles. “Ces articles donnent l’assurance qu’ARC sera en mesure de fournir en continu 400 mégawatts d’électricité propre, stable et de base au réseau.”

* Commonwealth, basée dans le Massachusetts, a levé environ 3 milliards de dollars, soit plus que toute autre entreprise cherchant à construire des centrales à fusion, grâce à des investissements de Bill Gates, de Nvidia NVDA.O et d'autres.

* Personne ne sait si la fusion aboutira finalement, et les défis techniques comprennent la construction de centrales capables de résister à un bombardement constant de neutrons et l'apprentissage du fonctionnement d'une centrale à fusion fiable.

* Des simulations assistées par l'intelligence artificielle aident les scientifiques à reproduire le comportement des particules dans le plasma, ce gaz ionisé surchauffé qui conduit l'électricité et dans lequel se produisent les réactions de fusion.

* Si elle aboutit, la fusion présenterait des avantages par rapport aux réacteurs nucléaires à fission actuels, car elle ne produirait pas de déchets nucléaires à longue durée de vie et ne comporterait aucun risque de fusion du cœur du réacteur.