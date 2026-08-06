Commerzbank: Bénéfice net en hausse de 94% au 2e trimestre avec les commissions

Le logo de la Commerzbank

La banque allemande Commerzbank, ‌cible potentielle d'une prise de contrôle par son concurrent italien UniCredit, a annoncé ​jeudi une hausse supérieure aux attentes de 94% de son bénéfice net au deuxième trimestre, grâce notamment à la hausse des revenus de commissions.

Le bénéfice net ​a atteint 898 millions d'euros au cours du trimestre, contre 462 millions d'euros un an plus tôt. ​Les analystes tablaient en moyenne sur ⁠un bénéfice de 845 millions d'euros, selon un consensus publié par Commerzbank.

La ‌bataille engagée depuis deux ans pour le contrôle de la deuxième banque d'Allemagne par la deuxième banque d'Italie a pris une ​nouvelle tournure ces dernières ‌semaines. UniCredit s'est rapproché d'une prise de contrôle après le ⁠lancement d'une offre publique d'achat (OPA) hostile d'environ 45 milliards d'euros, tandis que les dirigeants de Commerzbank ont indiqué que les discussions sur un éventuel rapprochement entre ⁠les deux établissements ‌devraient reprendre prochainement.

La présidente du directoire de la Commerzbank, Bettina ⁠Orlopp, a déclaré jeudi qu’UniCredit, même avec sa participation importante, ne pouvait ‌pas "décider unilatéralement de mesures structurelles fondamentales".

"Cela crée une responsabilité claire pour ⁠les deux parties. Cela nécessite une vision commune du modèle ⁠économique ainsi que ‌l'implication de l'ensemble des parties prenantes", a-t-elle ajouté.

Bettina Orlopp et son équipe de ​direction s’opposent depuis longtemps à un ‌rapprochement. Plusieurs cycles de discussions ont eu lieu ces derniers mois, mais tous se sont soldés par ​des désaccords.

La conférence téléphonique avec les investisseurs, prévue de longue date jeudi après-midi, offre aux directions de Commerzbank et d'UniCredit l'occasion d'échanger à ⁠nouveau leurs points de vue.

Une source proche d’UniCredit a déclaré, avant la publication des résultats de Commerzbank, que la banque italienne cherchait à déterminer si Commerzbank recentrait sa stratégie sur l'Allemagne, au détriment de ses activités internationales de crédit et de négociation.

(Tom Sims, Valentina Za et Joern Poltz, version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)