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COMMENTAIRE – La semaine à venir : Jackson Hole, l'indice PCE américain, les résultats de Nvidia
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 07:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le symposium annuel de la Réserve fédérale à Jackson Hole, les chiffres de l’inflation aux États-Unis et les résultats financiers trimestriels de Nvidia, l’un des principaux fabricants de puces d’intelligence artificielle, seront au centre de l’attention la semaine prochaine , tandis que l’évolution de la guerre entre les États-Unis et l’Iran restera au cœur des préoccupations. Le thème du symposium de Jackson Hole, qui se tiendra du 27 au 29 août, est « Innovation financière: implications pour les paiements et la politique monétaire ». Ce rassemblement sera l’occasion pour les décideurs politiques du monde entier de préciser leur évaluation de l’inflation et de la croissance. Le discours du président de la Fed, Kevin Warsh , vendredi constituera l’événement phare, dans un contexte où l’on craint que son approche de « low-guidance » en matière de politique monétaire ne fasse grimper les coûts d’emprunt et ne complique l’évaluation des risques. La publication des résultats de Nvidia mercredi après la clôture sera suivie de près pour déterminer si les dépenses considérables consacrées à l’intelligence artificielle portent leurs fruits. Le calendrier des données américaines comprend l’indice des prix PCE de juillet, principal indicateur d’inflation de la Fed, les biens durables, les revenus et la consommation des ménages, la confiance des consommateurs en août, la deuxième estimation du PIB du deuxième trimestre, les demandes hebdomadaires d’allocations chômage ainsi que les chiffres définitifs de la confiance des consommateurs du Michigan et des anticipations d’inflation pour le mois d’août . Les révisions préliminaires annuelles de référence pour 2026 concernant les emplois non agricoles aux États-Unis sont attendues vendredi. La zone euro connaît une semaine calme, avec pour seules publications les enquêtes de confiance économique et l’indice définitif de confiance des consommateurs du mois d’août. L’Allemagne publie l’enquête Ifo sur le climat des affaires du mois d’août et le PIB définitif du deuxième trimestre. Aucune donnée majeure n’est prévue au Royaume-Uni.

Le calendrier japonais est également peu chargé, avec la publication du taux de chômage de juillet et de l'IPC de Tokyo pour le mois d'août. Le vice-gouverneur de la Banque du Japon, Ryozo Himino, prendra la parole jeudi. La Chine publiera les bénéfices industriels de juillet. Le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale se réunira à Pékin du 25 au 28 août . Du côté des devises liées aux matières premières, la Nouvelle-Zélande ouvre la semaine avec la publication des chiffres des ventes au détail du deuxième trimestre. L'attention se portera ensuite sur l'Australie, où la Banque centrale australienne publiera mardi le compte-rendu de sa réunion de politique monétaire d'août . Le rapport sur l'IPC de juillet, publié mercredi , fournira une nouvelle évaluation des pressions inflationnistes, suivi jeudi des donnéessur les dépenses d'investissement du trimestre de juin et sur les dépenses des ménages en juillet . Le Canada sera à l’honneur plus tard dans la semaine, avec la publication jeudi et vendredi des données relatives au compte courant et au PIB du deuxième trimestre .

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