Comment PayPal est passé du statut de chouchou de Wall Street à celui de cible de fusion malgré lui

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs estiment que PayPal a perdu le cap alors que ses concurrents ont lancé de nouveaux moyens de paiement

* Les efforts de rationalisation de l'entreprise n'ont pas convaincu le marché

* Selon certaines sources, l'offre de 53 milliards de dollars ne suffirait pas à obtenir l'accord du conseil d'administration

* Les analystes se demandent si l'entreprise pourra attirer de meilleures offres

(Mise à jour avec l'horaire de la réunion du conseil d'administration et l'ouverture du marché américain aux paragraphes 2 et 15) par Hannah Lang, Milana Vinn et Manya Saini

Il y a cinq ans, PayPal était la coqueluche de Wall Street et un leader des paiements numériques. Depuis, son cours a chuté, Apple Pay domine les services de paiement aux États-Unis et PayPal est confronté à une offre publique d'achat qui ne lui plaît pas. Que va-t-il se passer ensuite? L’entreprise, synonyme de paiements numériques, a reçu la semaine dernière une offre de 53 milliards de dollars visant à la retirer de la cote, émanant de son rival émergent Stripe et de la société de rachat Advent International. Le conseil d’administration de PayPal examine actuellement cette offre, mais estime que le prix de 60,50 dollars par action n’est pas suffisant, ont déclaré des sources proches de l’entreprise. Le conseil d’administration devrait se réunir lundi, ont indiqué ces mêmes sources proches de PayPal.

C’est un revers pour une entreprise qui a contribué à ouvrir la voie au commerce électronique et aux paiements par e-mail, lançant ainsi la carrière de géants de la tech tels qu’Elon Musk et Peter Thiel. Fondée en 1998, la société de San José, en Californie, a été rachetée par eBay en 2002 avant de devenir une société indépendante en 2015. Sa croissance continue avait propulsé sa capitalisation boursière à 360 milliards de dollars en 2021.

Mais depuis lors, sa croissance a ralenti et la concurrence s’est intensifiée, tandis que les multiples tentatives menées ces dernières années pour relancer son activité n’ont guère porté leurs fruits.

Les négociateurs évaluent désormais la valeur de l’écosystème de paiement tentaculaire de PayPal, depuis ses plus de 400 millions de comptes de particuliers jusqu’à son activité de paiement en ligne pour les commerçants, ce qui soulève la question de savoir si l’entreprise a plus de valeur en tant qu’entité unique ou en tant qu’ensemble d’actifs, tels que l’application de paiement entre particuliers Venmo, qui pourraient être cédés séparément.

PayPal n’a pas souhaité faire de commentaire sur ce sujet.

En février, lorsque l’entreprise a nommé un nouveau directeur général, elle a reconnu la nécessité de revoir sa position par rapport à ses concurrents et au sein du paysage global du secteur.

“Bien que des progrès aient été réalisés dans un certain nombre de domaines au cours des deux dernières années, le rythme du changement et de la mise en œuvre n’était pas conforme aux attentes du conseil d’administration”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Enrique Lores, qui a pris ses fonctions de directeur général en mars, ne s’est pas exprimé sur la question de savoir si PayPal envisagerait une cession.

PAYPAL PASSE À CÔTÉ DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Alors que des concurrents plus importants tels qu’Apple

AAPL.O , Google et Samsung, ainsi que des nouveaux venus comme Stripe et Affirm AFRM.O , déployaient sans relâche de nouveaux moyens de paiement pour les consommateurs et les entreprises, les analystes estiment que PayPal a tardé à explorer les opportunités dans les domaines de la banque numérique et du commerce en ligne, ou à proposer de nouvelles options alors que de plus en plus de personnes utilisaient leur téléphone pour payer.

“Pourquoi se donner la peine de devenir une banque numérique alors qu’on peut se contenter d’être le plus grand bouton de paiement au monde?”, a déclaré Dan Dolev, analyste senior chez Mizuho. “Je pense qu’il était trop facile de se contenter de la part du gâteau que représentait le paiement en ligne.”

Les investisseurs et les dirigeants du secteur sont frustrés par les performances de PayPal, a déclaré une source proche des délibérations de l’entreprise. PayPal a vu le jour avant même l’existence de l’iPhone, mais l’année dernière, la part de marché d’Apple Pay aux États-Unis a dépassé celle de PayPal de 10 points de pourcentage, selon PYMNTS Intelligence, un cabinet d’études.

PayPal a également pris du retard sur de nombreux concurrents dans l’adoption de l’IA et dans son expansion vers le commerce agentique, dans lequel des agents IA négocient et finalisent des achats pour le compte d’un utilisateur. Owen Lau, analyste chez Clear Street, une société de services financiers basée à New York, a déclaré que PayPal avait donné la priorité à la conquête de parts de marché en pratiquant une politique de prix agressive, mais n’avait pas réussi à facturer suffisamment pour générer des rendements attractifs. Clear Street a commencé à couvrir PayPal la semaine dernière avec une recommandation “neutre” et un objectif de cours de 61 dollars par action. Lundi, l’action PayPal reculait de 95 cents à 55,60 dollars.

M. Lau a ajouté que la croissance avait ralenti dans des segments clés de l’activité, notamment Venmo, tandis que les nouveaux produits tels que “Achetez maintenant, payez plus tard” n’ont pas donné les résultats escomptés. La base d’utilisateurs de PayPal a atteint un plateau, a-t-il indiqué, faisant de la croissance une préoccupation secondaire par rapport à l’augmentation des bénéfices générés par les clients existants.

“Ils veulent simplement gagner des parts de marché”, a-t-il déclaré. “Ils ne facturent pas correctement et perdent de leur élan dans d’autres segments de l’activité.”

L’entreprise a connu trois directeurs généraux en quatre ans et s’est lancée en mars dernier dans sa deuxième tentative de redressement depuis que Dan Schulman, à la tête de l’entreprise depuis longtemps, s’est retiré en 2023.

L’OFFRE POURRAIT ÊTRE REVISÉE À LA HAUSSE, MAIS DES OFFRES CONCURRENTES SEMBLENT PEU PROBABLES

L’année dernière, selon un dirigeant du secteur technologique proche du dossier, un accord avec OpenAI visant à intégrer le portefeuille numérique et les services de paiement de PayPal dans ChatGPT a provoqué un conflit entre le conseil d’administration et l’équipe de direction dirigée par Alex Chriss, le directeur général qui avait succédé à Schulman. Chriss a quitté ses fonctions à la suite de la nomination de Lores, après que le conseil d’administration eut demandé de reporter la conclusion de l’accord. Toutefois, le conseil d’administration est peu susceptible de soutenir un accord à 53 milliards de dollars, a déclaré une autre personne proche de l’entreprise.

Certaines discussions au sein du conseil d’administration ont porté sur la question de savoir si cette offre était suffisante pour justifier ne serait-ce que l’ouverture de négociations, a précisé cette personne. Le conseil d’administration évalue si la société pourrait valoir davantage compte tenu de son intention d’atteindre les objectifs fixés dans son dernier plan de redressement, a ajouté la source.

Ces sources se sont exprimées sous couvert d’anonymat afin de pouvoir évoquer des délibérations confidentielles. Les analystes de Wall Street estiment que Stripe et Advent ont les moyens de payer davantage, et qu’ils le feront. Ils ont réuni 17 milliards de dollars de fonds propres , selon Reuters, et ont levé 50 milliards de dollars de financement bancaire, ce qui pourrait leur donner la capacité de revoir leur offre à la hausse.

Les décisions des soumissionnaires concernant le prix pourraient être en partie influencées par les déclarations de PayPal ce mois-ci lors de la publication de ses résultats trimestriels: un rapport médiocre risquerait d’accroître la pression sur PayPal, tandis qu’un rapport solide pourrait encourager une offre plus élevée. Il semble toutefois peu probable que des offres concurrentes soient présentées pour PayPal. Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré la semaine dernière que la proposition de Stripe et d’Advent International constituerait la “voie la plus crédible vers la réalisation de la valeur” pour PayPal, qui, selon eux, est confronté à une concurrence intense sur le marché des portefeuilles numériques et à une clientèle vieillissante.