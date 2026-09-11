Comment les grands groupes pétroliers chinois ont aidé Pékin à se préparer à une crise énergétique

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par Sam Li et Lewis Jackson

Au cours de la dernière décennie, les compagnies pétrolières d'État chinoises ont été à l'avant-garde de la priorité croissante accordée par Pékin à la sécurité énergétique, en réalisant des investissements qui ont contribué à amortir l'impact de la fermeture du détroit d'Ormuz.

Depuis 2018, Sinopec 600028.SS , PetroChina 601857.SS et CNOOC Ltd 600938.SS ont dépensé des centaines de milliards de dollars pour forer sur le territoire national tout en construisant et en remplissant des réservoirs de stockage de pétrole afin de répondre aux exigences de Pékin en matière de sécurité énergétique. Après le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran en février, elles ont vendu du carburant sur le marché intérieur à des prix plafonnés et ont limité pendant des mois leurs exportations vers les marchés lucratifs à l'étranger.

Assurer la sécurité énergétique a parfois un coût commercial. Les gisements terrestres nationaux sont généralement plus coûteux et plus complexes à exploiter, et les grandes compagnies pétrolières n'ont pas bénéficié des mêmes gains exceptionnels en temps de guerre que leurs homologues internationaux.

« Les grandes compagnies pétrolières chinoises ont globalement bien rempli leur rôle en matière de sécurité énergétique », a déclaré Chokwai Lee, directeur de la recherche actions chez Morningstar.

« Il n'y a pas eu de pénurie majeure de carburant malgré les perturbations des voies d'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient, ce qui s'explique par la combinaison de réserves stratégiques de pétrole, de sources d'importation diversifiées et d'une production nationale stable. »

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION EN AMONT

Lorsque la production pétrolière nationale chinoise a commencé à décliner à la fin des années 2010, cela a tellement inquiété les autorités qu'elles ont lancé en 2018 un plan septennal visant à accélérer les forages . Depuis lors, les trois grands groupes pétroliers auraient dépensé 2 300 milliards de yuans (343 milliards de dollars) sur le marché intérieur, contre 56 milliards de dollars à l'étranger, selon les calculs de Reuters basés sur les documents déposés par les entreprises.

Ce plan a permis une forte hausse de la production pétrolière, qui est passée d'un creux de 3,8 millions de barils par jour à environ 4,3 millions de barils par jour, soit une différence équivalente à environ un dixième des importations chinoises en provenance du Golfe.

La production nationale de gaz est également en forte hausse, ce qui limite la demande d'importations de gaz naturel liquéfié, qui n'ont pas retrouvé leur niveau record depuis leur chute pendant la pandémie de COVID-19.

La production terrestre s'accompagne souvent de coûts élevés, car les gisements sont difficiles à exploiter et nécessitent des méthodes nouvelles, souvent plus onéreuses . Le seuil de rentabilité des gisements terrestres de PetroChina et Sinopec se situe en moyenne autour de 55 dollars le baril, contre 37 dollars pour le schiste américain, selon Rystad Energy.

Certains gisements terrestres de PetroChina fonctionnent à perte, même lorsque les prix baissent, afin de maintenir la production nationale, selon Chen Lin, vice-président chez Rystad Energy.

« Au cours de ces sept dernières années, Sinopec et PetroChina ont dépensé des sommes qu'elles n'auraient pas engagées si elles avaient fonctionné sur une base purement commerciale », a déclaré Philip Andrews-Speed, chercheur senior à l'Oxford Institute for Energy Studies.

LES GRANDES SOCIÉTÉS PÉTROLIÈRES AIDENT À SURMONTER LA GUERRE DU GOLFE

Les grands groupes pétroliers chinois ont également aidé le pays à surmonter le choc énergétique provoqué par la guerre en privilégiant le marché intérieur au détriment des marchés d'exportation plus lucratifs.

Pékin a plafonné les prix intérieurs des carburants et interdit les exportations en mars, avant d'assouplir ces contrôles ces derniers mois, limitant ainsi les bénéfices exceptionnels liés à la hausse des cours du pétrole et, dans le cas de Sinopec, entraînant une perte de 1,8 milliard de yuans dans le secteur du raffinage au deuxième trimestre, selon les calculs de Reuters basés sur les documents financiers de l'entreprise. À l'inverse, le président Donald Trump a déclaré que le secteur « gagnait trop d'argent » après qu'Exxon et Chevron eurent annoncé des bénéfices exceptionnels au deuxième trimestre.

CNOOC et PetroChina ont affiché des résultats records au premier semestre, tandis que Sinopec, le plus grand raffineur mondial, a dépassé les attentes. Malgré cela, leurs actions ont progressé bien moins que celles de leurs homologues internationaux depuis le début de la guerre.

Alors que la plupart des grandes sociétés pétrolières et gazières mondiales ont enregistré des hausses à deux chiffres depuis le début de la guerre fin février, Sinopec a vu son titre coté à Hong Kong perdre 10 %.

La «responsabilité sociale» exigée des grands groupes pétroliers chinois n'est pas sans avantages, selon Parsley Ong, responsable du secteur énergie et chimie pour l'Asie chez J.P. Morgan. Ils ont pu puiser dans les vastes réserves pétrolières du pays, tandis que Pékin a également assoupli ses restrictions à l'exportation de carburant, a déclaré M. Ong.

« On attend d'elles qu'elles donnent la priorité à la stabilité de l'approvisionnement national, mais les pertes du secteur ont été moins importantes que ce que beaucoup d'acteurs du secteur avaient prévu, ce qui témoigne d'une certaine souplesse politique. »

(1 dollar = 6,7102 yuans renminbi)