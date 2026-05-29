Comment choisir parmi plusieurs ETF suivant le même indice?

information fournie par Le Particulier • 29/05/2026 à 08:00

Pour choisir entre plusieurs ETF sur un même indice, comparez coûts, réplication de l’indice et performances passées pour diversifier votre portefeuille à moindre frais. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

L’offre d’ETF se diversifie

Les principaux critères à prendre en compte pour sélectionner le meilleur ETF

Le marché des ETF reste dynamique

L’offre d’ETF se diversifie

Les ETF séduisent un nombre croissant d’investisseurs, et l’offre disponible sur le marché ne cesse de s’enrichir. On dénombre environ 3000 ETF en Europe. Il est difficile d’effectuer une sélection parmi l’ensemble des produits proposés. Vous devez dans un premier temps déterminer l’indice boursier que vous souhaitez répliquer en tenant compte de votre stratégie d’investissement et vos objectifs, puis choisir parmi les différents ETF suivant cet indice. On recense par exemple 15 ETF pour l’indice MSCI World regroupant plus d’un millier d’entreprises cotées du monde entier, 20 pour le S&P 500, soit les 500 entreprises américaines détenant la plus forte capitalisation, et 14 pour l’indice MSCI Emerging Markets consacré aux marchés émergents. Cette diversité tient à plusieurs facteurs:

Les ETF sont émis par des sociétés de gestion différentes. Leurs conditions tarifaires et leurs caractéristiques varient.

Une société de gestion peut émettre plusieurs ETF suivant le même indice. Ils diffèrent en termes de pondération, c’est-à-dire le poids attribué à chaque valeur au sein de l’actif, ou en termes d’objectifs. Le gestionnaire proposera par exemple un ETF traditionnel, et un autre répondant aux normes ESG (Environnemental, Social et Gouvernance) pour les épargnants en quête d’investissements responsables.

Les principaux critères à prendre en compte pour sélectionner le meilleur ETF

Pour choisir parmi des ETF suivant le même indice boursier, les investisseurs doivent examiner différents critères:

Les frais de gestion

Ces frais exprimés en pourcentage de l’encours sont prélevés chaque année par le gestionnaire du fonds, indépendamment de la performance. Il est important de comparer plusieurs ETF pour éviter que des frais trop élevés ne viennent amputer votre rendement.

La méthode de réplication de l’indice

Les ETF peuvent répliquer la performance d’un indice de manière physique ou synthétique. La réplication physique consiste à détenir au sein du fonds l’ensemble des actifs composant l’indice. Pour la réplication synthétique, le gestionnaire du fonds fait appel à une institution financière, généralement une banque d’investissement. Cette dernière apporte une performance identique à celle de l’indice répliqué. Cette méthode est plus risquée, mais elle peut offrir un meilleur rendement. Elle est également intéressante si vous détenez un PEA, car elle permet de contourner les restrictions géographiques et d’investir dans des valeurs boursières non-européennes.

La qualité de réplication

La performance d’un ETF doit être évaluée par rapport à son indice de référence. Il peut y avoir un léger décalage entre le rendement net de l’indice et celui de l’ETF. C’est ce que l’on nomme «tracking difference» ou «tracking error». Cet écart doit rester le plus faible possible.

La taille de l’encours et la liquidité

L’émetteur d’un ETF est chargé d’assurer la liquidité des produits pour optimiser leur performance. L’investisseur doit pouvoir acheter et vendre ses parts facilement et à moindre coût. Plus la taille du fonds est importante, plus le volume de transactions est élevé, et plus vous parvenez à acheter et vendre rapidement. C’est la raison pour laquelle il est conseillé de privilégier les fonds dotés d’un encours important. Par ailleurs, les grands émetteurs peuvent prêter leurs titres à certains investisseurs lorsqu’ils en ont besoin temporairement. Ils perçoivent une rémunération en échange. Ces gains sont réinjectés dans l’ETF, ce qui permet d’en améliorer la performance, voire même de surperformer l’indice suivi.

La politique de distribution

Il existe deux politiques de distribution pour les ETF. Dans le cas d’un «ETF capitalisant», les dividendes sont automatiquement réinjectés dans le capital. À l’inverse, un «ETF distribuant» verse les dividendes directement aux investisseurs. Le choix du mode de distribution dépend de vos objectifs d’investissement. Vous privilégierez un ETF distribuant si vous cherchez à générer un revenu régulier. Vous devez également tenir compte de la fiscalité applicable à votre enveloppe. Les gains ne sont pas taxés de la même manière pour un compte-titres, un PEA ou une assurance-vie[AL4] .

Le marché des ETF reste dynamique

Selon les chiffres de l’AMF (Autorité des marchés financiers), les transactions en ETF se maintiennent à un niveau élevé malgré un léger recul courant 2025:

- Au 3e trimestre 2025, 400.000 particuliers ont effectué des transactions en ETF auprès d’un prestataire établi en France. Ce chiffre est en baisse de 6% par rapport au trimestre précédent, mais en hausse de 45% par rapport au 3e trimestre 2024.

- 359.000 investisseurs particuliers ont acheté des ETF auprès de prestataires établis en France au 3e trimestre 2025, dont 79.000 pour la première fois.

- Entre juillet et septembre 2025, 1,7 million de transactions ont été effectuées par des particuliers en France sur des ETF admis aux négociations en Europe, contre 2,3 millions au 1er trimestre, et 2,1 millions au 2ème trimestre. Le cumul de l’année 2025 atteint toutefois un niveau record.