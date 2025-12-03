Tout comprendre sur les ETF

Dernière mise à jour le : 03/12/2025

Les trackers permettent d’investir sur une grande variété de supports crédit photo : Vintage Tone/Shutterstock / Vintage Tone

Les ETF (Exchange Traded Funds, ou « trackers ») sont des organismes de placement collectif permettant d'investir sur une grande variété de supports. Leur objectif est de reproduire la performance d'un indice de référence. Les frais de gestion sont réduits et la fiscalité des valeurs mobilières s'applique.

En bref

L'ETF est une forme de fonds commun de placement ou de SICAV cotée en continu.

Les émetteurs proposent une grande variété de choix (indices, secteurs, zones géographiques, thématiques, ESG).

L'objectif est de reproduire la performance de l'indice de référence (gestion passive).

Les frais sont réduits par rapport aux fonds traditionnels.

La fiscalité est la même que pour les actions, avec des avantages spécifiques selon l'enveloppe (PEA, assurance‑vie).

L'ETF est une valeur mobilière collective

Un ETF est juridiquement un fonds commun de placement (FCP) ou une SICAV, c'est‑à‑dire un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Chaque part correspond à une fraction de l'actif du fonds et donne accès aux droits de copropriété. Certains ETF distribuent des dividendes, d'autres les capitalisent.

Il existe deux modes de réplication : les ETF physiques, qui détiennent directement les titres de l'indice, et les ETF synthétiques, qui utilisent des instruments dérivés (swaps). Les ETF synthétiques sont fréquents en Europe et impliquent un risque de contrepartie.

Les émetteurs d'ETF proposent une grande variété de choix

Indices de marchés : CAC 40, Euro Stoxx 50, S&P 500, MSCI World.

CAC 40, Euro Stoxx 50, S&P 500, MSCI World. Indices sectoriels : technologie, santé, énergie, distribution.

technologie, santé, énergie, distribution. Styles d'investissement : croissance, rendement, petites capitalisations.

croissance, rendement, petites capitalisations. Matières premières et obligations : or, pétrole, dettes souveraines ou d'entreprises.

or, pétrole, dettes souveraines ou d'entreprises. Thématiques récentes : transition énergétique, intelligence artificielle, climat, biotech.

transition énergétique, intelligence artificielle, climat, biotech. Indices respectant des critères ESG (environnement, social, gouvernance).

Les ETF permettent d'accéder à un portefeuille diversifié sans multiplier les lignes individuelles. Contrairement aux fonds traditionnels, les ETF sont négociés en Bourse tout au long de la journée. Ils s'achètent et se vendent comme une action, au prix du marché, avec la possibilité de passer des ordres à cours limité ou au marché. Cette cotation en continu assure une liquidité permanente, grâce aux teneurs de marché qui garantissent la présence d'acheteurs et de vendeurs. L'investisseur peut ainsi entrer ou sortir de position à tout moment, sans attendre une valorisation quotidienne comme pour un FCP classique. Les grands émetteurs en Europe sont Amundi, iShares (BlackRock), Vanguard et Xtrackers.

L'objectif de l'ETF est de reproduire la performance de son indice de référence

Un ETF n'a pas pour mission de maximiser sa performance mais de suivre son indice de référence : c'est la gestion passive. Si l'indice progresse de 1%, le cours du tracker doit progresser d'environ 1%.

Certains ETF comportent un effet de levier (×2, ×3) ou une réplication inverse (short), ce qui démultiplie les hausses comme les baisses.

Les trackers affichent des frais réduits

Il n'y a pas de frais d'entrée ni de sortie. Les frais de gestion sont faibles : autour de 0,05% à 0,20% pour les grands indices, et jusqu'à 0,6–0,8% pour les ETF thématiques ou obligataires. En revanche, des frais de transaction indirects existent via le spread achat/vente, généralement compris entre 0,1% et 0,5% selon la liquidité.

Un succès croissant

En 2025, les actifs sous gestion des ETF dépassent 11.000 milliards de dollars dans le monde. Les ETF représentent désormais une part majeure de l'investissement des particuliers et des institutionnels.

La fiscalité est la même que pour les actions

La fiscalité des valeurs mobilières s'applique :

Compte‑titres ordinaire : PFU de 30% (12,8% impôt sur le revenu + 17,2% prélèvements sociaux), avec option pour le barème progressif.

PEA : exonération d'impôt sur les plus‑values après 5 ans ; seuls les prélèvements sociaux restent dus.

Assurance‑vie : fiscalité avantageuse après 8 ans, avec abattement annuel sur les retraits.

Les dividendes sont imposés comme les plus‑values, au PFU ou au barème progressif. Les moins‑values peuvent être déduites des plus‑values de même nature et sont reportables pendant 10 ans.

À retenir

Les ETF sont des produits simples et efficaces pour reproduire la performance d'un indice. Leur faible coût et leur diversité les rendent attractifs pour les investisseurs particuliers. Ils permettent une diversification immédiate et une exposition à des marchés mondiaux, sectoriels ou thématiques. Leur succès croissant en fait un outil incontournable de l'investissement moderne.