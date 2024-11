Comment bien choisir votre ETF quand vous investissez en Bourse?

Un ETF réplique un indice boursier existant. Il peut vous permettre des gains importants quand l’indice de référence est performant.

La première étape avant d’acheter un ETF consiste à choisir et identifier son indice de référence. En effet, par la suite vous êtes exposé à cet indice choisi. Ainsi, tout dépend du marché où vous voulez vous positionner. Chaque indice comporte ses spécificités:

- Taille de capitalisation,

- Zone géographique,

- Thématique,

- Secteur d’activité…

Il est préférable de privilégier les indices larges. En effet, cela permet de diversifier au maximum votre placement et minimiser le risque sur du long terme (10 ans minimum). Il est pertinent de choisir le Stoxx 600 (regroupant les 600 plus grandes entreprises européennes) plutôt que le Stoxx 50, par exemple. De plus, mieux vaut opter pour un ETF suivant un indice connu, faisant référence sur le marché. Sa qualité de réplication en est meilleure et le fonds est par nature plus liquide.

Pourquoi les ETF thématiques comportent-ils une part de risque plus importante?

Les ETF thématiques permettent de s’exposer à certains secteurs spécifiques comme les énergies renouvelables, les matières premières , le luxe ou l’intelligence artificielle. Certains ont enregistré de bonnes performances ces dernières années. Toutefois, ces perspectives de rendement s’accompagnent d’un risque accru. Les fonds thématiques restreignent le champ d’investissement, en conséquence ils sont plus volatiles.

Société de gestion, encours, enveloppe éligible: les critères à prendre en compte

Quand vous voulez investir sur un ETF, il est préférable de vous tourner vers des sociétés émettrices reconnues pour leur fiabilité: Amundi ETF ou iShares par exemple. Voici quelques autres critères à bien prendre en compte:

La taille de l’encours géré par la société (il faut qu’il soit important),

La capitalisation de l’ETF

La liquidité de l’ETF.

Le volume d’ordres passés et la différence entre les prix d’achat et de vente.

Les fonds indiciels peuvent être logés dans différentes enveloppes: contrat d’assurance-vie, compte-titres, PEA … Cela fait partie de leurs atouts. En revanche, tous les fonds indiciels ne sont pas éligibles à tous ces placements. Vous devez en tenir compte au moment de faire votre choix.

Quels sont les frais propres à l’investissement dans les ETF?

L’investissement dans les ETF s’accompagne de plusieurs types de frais:

Des frais de courtage,

Des frais de gestion,

Des droits de garde.

Les ETF constituent un placement compétitif en matière de coût. Deux tiers des trackers affichent des frais inférieurs à 0,5%. Pour les indices les plus communs, ils peuvent même descendre au-dessous de 0,1%. Ces frais sont peu importants, pourtant ils doivent être pris en compte. En outre, il existe de fortes disparités: certains fonds indiciels affichent des frais représentant plus de 2% de la somme investie. Cela concerne en particulier les ETF sectoriels et ceux qui investissent sur des instruments financiers complexes.

À noter Prenez le temps de lire le Document d’Informations Clés (DIC) remis par le gestionnaire de l’ETF ou votre intermédiaire. Vous y trouverez des précisions sur la stratégie du fonds, les frais applicables et le profil de rendement/risque attendu.

Un ETF a deux types de fonctionnement possibles: la réplication physique ou synthétique

Pour répliquer l’évolution d’un indice, un gérant d’ETF dispose de deux méthodes:

La réplication physique. C’est la méthode la plus simple. Elle consiste à acheter l’ensemble des titres inclus dans l’indice,

La réplication synthétique. Le gestionnaire fait appel à une contrepartie, généralement une banque d’investissement. Cette dernière apporte au gestionnaire une performance identique à celle de l’indice visé.

La réplication physique est plus transparente. La méthode synthétique comporte davantage de risque, car l’intermédiaire peut faire défaut. Toutefois, ce risque est limité et la réplication synthétique peut même se montrer plus performante sur certains indices. De plus, grâce à la réplication synthétique, il est possible d’investir dans un ETF suivant un indice non-européen via votre PEA.

Que vous optiez pour un ETF physique ou synthétique, il existe deux principaux indicateurs pour évaluer la qualité du fonds:

La tracking difference. Il mesure l’écart de performance entre la valeur du tracker et son indice de référence à long terme,

La tracking error. Il mesure le même écart mais au jour le jour.

Plus ces deux mesures sont faibles, mieux l’ETF réplique l’indice de référence.