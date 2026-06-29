Comcast va scinder NBCUniversal et Sky en deux sociétés distinctes

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Comcast CMCSA.O a annoncé son intention de se scinder en deux sociétés indépendantes cotées en bourse par le biais d'une scission exonérée d'impôt de NBCUniversal et de Sky.