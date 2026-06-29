Comcast va scinder NBCUniversal et Sky en deux sociétés distinctes

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Le groupe américain Comcast a annoncé lundi se scinder en deux entités distinctes et séparer ses activités technologiques de ses activités médias, qui comprennent le groupe audiovisuel britannique Sky et la filiale NBCUniversal. "Comcast Corporation a annoncé aujourd’hui ...
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(Actualisé avec contrats à terme sur indices, SpaceX, Charter Communications, secteur des mégacapitalisations, Comcast, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•29.06.2026•13:09•
Selon les prévisions du service météorologique ukrainien, certaines parties du pays devraient subir lundi et au cours des prochains jours "une chaleur intense" avec des températures comprises entre 35°C et 38°C. Après le dôme de chaleur qui a étouffé l'Europe occidentale ...
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information fournie par Boursorama•29.06.2026•13:00•
À l'occasion de l'événement « Made in France Ensemble », organisé au Palais Brongniart à Paris les 28 et 29 juin 2026, cette table ronde propose un décryptage concret d'un sujet souvent jugé complexe : la Bourse. Cette session réunit Guillaume Gibault, président ...
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