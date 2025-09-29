COLUMN-La catastrophe de Grasberg met en évidence la fragilité de la chaîne d'approvisionnement en cuivre : Andy Home

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Andy Home

Le marché du cuivre est depuis longtemps habitué à des problèmes d'approvisionnement inattendus, mais les événements catastrophiques survenus à la mine de Freeport-McMoRan FCX.N à Grasberg, en Indonésie, sont sans précédent en termes d'échelle et d'impact potentiel.

Grasberg est la deuxième mine de cuivre au monde après Escondida au Chili. L'année dernière, la production de 815 000 tonnes a représenté 4 % de la production mondiale.

Ce qui s'est passé dans la partie Block Cave de la mine dans la nuit du 8 septembre est digne d'un cauchemar. Une colossale coulée de boue de 800 000 tonnes a fait irruption dans la mine, se propageant rapidement dans plusieurs sections et bloquant les voies d'accès.

Deux travailleurs ont été tués. Toutes les activités minières ont été suspendues pendant que la société s'efforce de localiser les cinq autres personnes disparues.

Freeport estime que Grasberg pourrait retrouver son rythme d'exploitation d'avant l'accident en 2027.

C'est un coup dur pour une chaîne d'approvisionnement déjà tendue, ce qui explique pourquoi le prix du cuivre à la Bourse des métaux de Londres a atteint son plus haut niveau depuis 15 mois, soit 10 485 dollars la tonne, lorsque Freeport a déclaré un cas de force majeure la semaine dernière.

CALCULER LE COÛT

Freeport prévoit que d'autres parties non touchées de Grasberg pourraient reprendre leurs activités vers le milieu du quatrième trimestre. La montée en puissance de la mine Block Cave elle-même pourrait commencer au cours du premier semestre de l'année prochaine.

La production de cuivre sera "insignifiante" au quatrième trimestre et les prévisions de ventes pour l'année prochaine ont été réduites de 35 %.

Selon les analystes de Benchmark Mineral Intelligence (BMI), la perte cumulée d'unités entre le 8 septembre et la fin de l'année 2026 s'élèvera à près de 600 000 tonnes de cuivre contenu.

La baisse de production au cours du seul quatrième trimestre sera équivalente à la production prévue pour l'année prochaine à Collahuasi, la troisième plus grande mine du monde, selon BMI.

Il ne s'agit là que d'évaluations très préliminaires. La priorité de Freeport sera de retrouver les travailleurs disparus. On ne connaît pas l'ampleur des dégâts causés à l'infrastructure de la mine. Plus important encore, une enquête devra être menée pour déterminer ce qui a mal tourné.

Freeport utilise des techniques d'extraction par blocs à Grasberg depuis des décennies, sans qu'il y ait de précédent à la catastrophe de ce mois-ci.

Il est peu probable que le délai de rétablissement complet se raccourcisse, mais il pourrait bien s'allonger.

TENSION SUR L'OFFRE

L'incident de Grasberg modifie le paysage de l'offre mondiale de cuivre.

BMI a élargi son déficit d'approvisionnement du marché prévu pour 2026 d'une quantité marginale de 72 000 tonnes à 400 000 tonnes.

Citi a également révisé ses estimations de l'équilibre du marché mondial et prévoit un déficit de même ampleur en 2026 et un déficit supplémentaire potentiel de 350 000 tonnes en 2027, à moins que les prix n'augmentent de manière significative pour inciter à une augmentation de l'offre.

La répercussion sur le segment raffiné du marché pourrait être plus rapide qu'elle ne le serait normalement en cas de baisse de la production minière.

Historiquement, Grasberg a fourni des concentrés de cuivre à une fonderie-affinerie nationale de 340 000 tonnes par an et a exporté le reste.

Mais les exportations de matières premières devaient déjà cesser en octobre pour donner la priorité à l'alimentation de la nouvelle fonderie Manyar , qui, après un retard dû à un incendie, devait atteindre sa pleine capacité de production raffinée de 480 000 tonnes par an d'ici la fin de l'année.

Ce calendrier pourrait maintenant être remis en question, en fonction de la quantité de concentré stockée pour alimenter la montée en puissance.

UNE ACTIVITÉ DANGEREUSE

L'extraction du cuivre peut être une activité dangereuse et imprévisible, car les producteurs creusent toujours plus profondément et s'engagent dans des environnements de plus en plus difficiles pour extraire le métal du sol.

Grasberg est le troisième incident majeur cette année.

La mine Kakula d'Ivanhoe Mines IVN.TO en République démocratique du Congo a été touchée par une activité sismique et les inondations qui ont suivi en mai. La société est toujours en train de pomper l'eau hors de la partie la plus touchée.

Le producteur public chilien Codelco a connu un effondrement de tunnel dans sa mine El Teniente en juillet, qui a fait six morts. Les causes de cet effondrement font toujours l'objet d'une enquête.

La vulnérabilité du cuivre à de tels événements extrêmes est bien comprise par le marché. Les analystes tiennent compte d'une marge de perturbation dans leurs prévisions d'approvisionnement, même si la plupart d'entre eux l'ajusteront probablement à la hausse après la série d'accidents miniers de cette année.

Mais le risque est de plus en plus concentré, car le monde dépend d'un petit groupe de méga mines pour soutenir la croissance de la production.

BMI estime que les 20 plus grandes mines de cuivre du monde représenteront 36 % de la production mondiale cette année et que chacune d'entre elles est confrontée à une combinaison unique de défis géologiques, opérationnels et sociaux.

Leur taille même signifie que si un problème survient, il est probable qu'il se produira à grande échelle, ce qui aura un impact considérable sur la chaîne d'approvisionnement mondiale - comme le marché vient de le découvrir.